Rodrigo Zalazar eliminado con Braga de la final de Europa League pero lo quiere Benfica; Alfonso Espino clave en clasificación de Rayo Vallecano en la Conference

El volante uruguayo Rodrigo Zalazar fue titular este jueves en el partido que su equipo, Sporting Braga, perdió 3-1 en su visita a Friburgo quedando eliminado de la final de la Europa League.

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En el partido de ida, Braga había ganado 2-1 pero Zalazar erró un penal .

Zalazar jugó hasta los 65' cuando fue sustituido por Fran Navarro. Su equipo estaba perdiendo 2-0.

El uruguayo está en la mira de uno de los grandes del fútbol portugués, Benfica , para la próxima temporada.

Rodrigo Zalazar erró un penal en Sporting Braga que igual ganó la semifinal de ida de la Europa League

Otra buena para Marcelo Bielsa: Rodrigo Zalazar volvió a la convocatoria y su equipo, Braga, avanzó en Europa League

Braga fijó su precio en € 30 millones y no acepta jugadores a cambio para amortizar ese precio.

El jugador aceptará la transacción si Benfica le asegura un incremento salarial a lo que está cobrando actualmente y también valora ofertas de Arabia Saudita y del fútbol de Rusia.

En esta temporada, el volante que juega en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa marcó 23 goles y dio ocho asistencias en 45 partidos.

Friburgo jugará la final con Aston Villa que goleó 4-0 a Nottingham Forest luego de perder 1-0 en la ida.

La final se jugará el miércoles 20 de mayo en Estambul, en el estadio de Besiktas.

Alfonso Espino finalista de la Conference League

20260507 SEBASTIEN BOZON / AFP Foto por SEBASTIEN BOZON / AFP Strasbourg's Ivorian defender #22 Guela Dou (L) and Rayo Vallecano's Uruguayan defender #22 Alfonso Espino fight for the ball during the UEFA Conference League semi-final second leg football ma Guela Dou y Alfonso Espino Foto: Sebastien Bozon/AFP

Titular luego de que Ilias Akhomach se lesionara en el calentamiento, Alfonso "Pacha" Espino fue titular en Rayo Vallecano jugando como extremo izquierdo.

El lateral, que vence contrato el 30 de junio y que es esperado con ansias en Nacional para el segundo semestre del año, fue clave en la jugada del gol, con un centro de pierna derecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSilveti11/status/2052479137969807733?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Recuerdo para toda la vida!



¡Un gol que vale una final europea!



VAMOS RAYO pic.twitter.com/FFg1Oh2sIH — Miguel Silveti (@MSilveti11) May 7, 2026

Alemao marcó contra Estrasburgo el gol del 1-0 y tras el mismo resultado de la ida, el elenco madrileño avanzó a la final.

La misma la jugará contra Crystal Palace de Inglaterra, que le ganó este jueves 2-1 a Shakthar Donestsk, luego de vencer 3-1 en el partido de ida.

La final se jugará el miércoles 27 de mayo en Leipzig.