Rodrigo Zalazar erró un penal en Sporting Braga que igual ganó la semifinal de ida de la Europa League

Nottingham Forest y Sporting Braga ganaron por la mínima diferencia como locales en la ida de las semifinales de la Europa League, este jueves, donde Rayo Vallecano y Crystal Palace inglés se acercaron también a la final en la UEFA Conference League.

El primer asalto de la penúltima ronda del segundo y tercer torneo de clubes UEFA dejó por lo tanto a cuatro equipos con ventaja, pero todo se decidirá el jueves de la próxima semana con los choques de vuelta, donde se conocerá la identidad de los equipos que jueguen la final de la Europa League el 20 de mayo en Estambul y la de la Conference League el 27 de mayo en Leipzig.

El choque más atractivo del día en los torneos que actúan como "hermanos pequeños" de la todopoderosa Liga de Campeones era un pulso 100% inglés entre el Forest y uno de los gallos de pelea de la Premier League, Aston Villa, donde los primeros se impusieron 1-0.

Los Villanos, quintos de la liga inglesa y en plena pelea por clasificarse a la próxima Champions, están ahora obligados a remontar ante el decimosexto clasificado de su campeonato, que llegaba con el cartel de víctima y que sale reforzado de este primer partido.

Otra buena para Marcelo Bielsa: Rodrigo Zalazar volvió a la convocatoria y su equipo, Braga, avanzó en Europa League

El uruguayo Rodrigo Zalazar volvió a ser elegido mejor centrocampista de la Liga de Portugal por segundo mes consecutivo

El neozelandés Chris Wood, que transformó un penal en el minuto 71, fue el autor del tanto del triunfo del Forest, que se aproxima así a la que sería su primera clasificación a una final europea desde 1980.

Así fue el insólito penal que definió el partido:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049948817559105864&partner=&hide_thread=false ¡¡EL PENAL MÁS INSÓLITO DEL AÑO!! Digne levantó las manos para dejar salir la pelota, Hutchinson la dejó viva y hay PENAL PARA NOTTINGHAM FOREST.



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Entonces el Forest estaba en otra dimensión muy diferente a la actual e incluso encadenó títulos en la Copa de Europa (actual Liga de Campeones) en 1979 y ese 1980. Al ser campeón de Europa luego enfrentó a Nacional, campeón de América, en la Copa Intercontinental y perdió 1-0 con gol de Waldemar Victorino.

No levanta un trofeo desde la Copa de la Liga inglesa de 1990. Su última final fue la de la Copa de la Liga de 1992, donde cayó ante Manchester United.

El entrenador español Unai Emery tendrá ahora que buscar la fórmula para la remontada de Aston Villa y demostrar que es un especialista en este torneo, que ganó tres veces con Sevilla y una con Villarreal, además de haber sido finalista en él con Arsenal.

En la otra semifinal, Braga, vicecampeón de este torneo en 2011, golpeó primero al ganar 2-1 a Friburgo en suelo portugués, con un tanto del marfileño Mario Dorgeles para los lusos en el 90+2, que dejó muy frustrado al equipo alemán.

Rodrigo Zalazar, ausente en cuartos de final por lesión muscular, fue titular en Braga y salió a los 72'. En tiempo agregado del primer tiempo erró un penal, que fue atajado por el golero rival.

Alemão hace soñar a Vallecas

En la Conference League, un equipo inglés se perfila ya como finalista, Crystal Palace, campeón de la Copa de Inglaterra la pasada temporada: venció 3 a 1 como visitante a Shakhtar ucraniano en Cracovia (Polonia).

Ismaila Sarr, Daichi Kamada y Jorgen Strand Larsen firmaron los tantos de los londinenses, que tienen ahora todo de cara para vislumbrar la final en esta competición de todavía corta vida, ya que está en su quinta edición.

Por el otro lado del cuadro, Rayo Vallecano dio un pequeño paso hacia la final de Leipzig al vencer 1-0 a Estrasburgo francés en su estadio de Vallecas, en el sur de Madrid.

Un gol de cabeza de Alemão en un córner, en el minuto 54, fue el único de una noche en la que los españoles fueron superiores y pudieron haber conseguido una ventaja más amplia.

Los alsacianos mitigaron daños y llegarán vivos a la vuelta de la próxima semana en su estadio de La Meinau.

Alfonso Espino, cuyo contrato termina el 30 de junio y luego del cual seguramente vuelva a Nacional, entró a los 89' en el elenco español.