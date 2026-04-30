Uruguay subió 11 puestos en el ránking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras: Orsi celebró la mejora

Uruguay subió 11 puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa publicado por Reporteros sin Fronteras (RSF), pasando del puesto 59 de 180 en 2025 al 48 en 2026.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, celebró esta mejora en el ránking. "Primeros en América Latina. Una democracia se mide también por el espacio que le da a las voces que nos cuestionan", escribió en X.
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Según el índice de esta organización, Uruguay tiene un puntaje global (entre todas las dimensiones analizadas) de 68,72, el más alto de América del Sur.
Dentro de América Latina, sin embargo, RSF ubica a Costa Rica y República Dominicana como los únicos dos países que superan en puntaje a Uruguay (se ubican en los puestos 38/180 y 44/180 respectivamente).
En los peores lugares del ránking aparecen Cuba, Nicaragua y Venezuela. Le siguien países como Honduras, Guatemala, Bolivia, México, Colombia, Ecuador, Perú o El Salvador. Y en otro grupo mejor posicionado están Brasil (puesto 52/180), Chile (70/180), Paraguay (88/180) y Argentina (98/180).
A nivel mundial, el índice lo lideran Noruega, Países Bajos, Estonia, Dinamarca y Suecia.
El diagnóstico general sobre América Latina de Reporteros sin Fronteras concluye que en la región, en vez de "ayudar a los periodistas que se encuentran en apuros", las autoridades "los están amenazando".