Uruguay subió 11 puestos en el ránking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras: Orsi celebró la mejora

Uruguay subió 11 puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa publicado por Reporteros sin Fronteras (RSF) , pasando del puesto 59 de 180 en 2025 al 48 en 2026.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, celebró esta mejora en el ránking. " Primeros en América Latina. Una democracia se mide también por el espacio que le da a las voces que nos cuestionan ", escribió en X.

Uruguay subió 11 lugares en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de @RSF_es . Del puesto 59 al 48. Primeros en América Latina. Una democracia se mide también por el espacio que le da a las voces que nos cuestionan. pic.twitter.com/v5VitiGDZI

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Según el índice de esta organización, Uruguay tiene un puntaje global (entre todas las dimensiones analizadas) de 68,72 , el más alto de América del Sur .

Dentro de América Latina, sin embargo, RSF ubica a Costa Rica y República Dominicana como los únicos dos países que superan en puntaje a Uruguay (se ubican en los puestos 38/180 y 44/180 respectivamente).

En los peores lugares del ránking aparecen Cuba, Nicaragua y Venezuela. Le siguien países como Honduras, Guatemala, Bolivia, México, Colombia, Ecuador, Perú o El Salvador. Y en otro grupo mejor posicionado están Brasil (puesto 52/180), Chile (70/180), Paraguay (88/180) y Argentina (98/180).

A nivel mundial, el índice lo lideran Noruega, Países Bajos, Estonia, Dinamarca y Suecia.

El diagnóstico general sobre América Latina de Reporteros sin Fronteras concluye que en la región, en vez de "ayudar a los periodistas que se encuentran en apuros", las autoridades "los están amenazando".