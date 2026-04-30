Dura sanción contra Nacional por incidentes del clásico en básquetbol ante Peñarol: "Vergonzoso fallo", reaccionó el Gallo López

Nacional recibió este jueves un duro castigo por parte del Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) a causa de los incidentes que generaron su hinchas en el Polideportivo del Gran Parque Central, el pasado !! de abril.

Al término del encuentro, hinchas de Nacional invadieron la cancha y cargaron contra jugadores y dirigentes de Peñarol , generando la rápida intervención de las guardias de seguridad de ambas instituciones.

El dirigente Gustavo Pérez de Peñarol fue agredido con un proyectil y la Policía tuvo que irrumpir en el escenario y disparar una bala de goma para contener a la barra de Nacional.

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Mirá en esta nota lo que dijeron dirigentes de Peñarol y de Nacional tras ese episodio de violencia.

Nacional fue sancionado con una quita de tres puntos y ocho partidos sin hinchas para sus venideros partidos como local.

El impacto del fallo en la tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Máximo Mínimo Peñarol* 51 31 25 6 53 52 Nacional* 47 31 21 10 49 48 Aguada** 47 31 20 11 49 48 Hebraica Macabi 47 31 16 15 49 48 Malvín*** 47 31 18 13 49 48 Defensor Sporting 46 31 15 16 48 47

* Sufrieron quita de 5 puntos

** Sufrió quita de 4 puntos

*** Sufrió quita de 3 puntos

Orden de los playoffs

1- Peñarol vs 8- Urunday Universitario

2- vs 7- Biguá

3- vs 6

4- vs 5

En caso de que uno o más equipos queden igualados en puntos, las posiciones se definirán por los partidos jugados por los equipos en la temporada.

Los tres partidos que faltan para el cierre de la Liguilla

Día Hora Cancha Partido Sábado 2 de mayo 21.30 Malvín Malvín vs Aguada Sábado 2 de mayo 21.30 Gran Parque Central Nacional vs Defensor Sporting Sábado 2 de mayo 21.30 Palacio Peñarol Peñarol vs Hebraica Macabi

La reacción del Gallo López al fallo

"Evidentemente el básquetbol uruguayo no quiere a Nacional, los fallos siempre direccionados, muy blando con algunos y muy duros con otros. Deben irse todos, 3 puntos, 8 fechas sin cierres anteriores de cancha. Vergonzoso fallo. Es hora de retirarse", escribió en sus redes sociales el presidente del básquetbol de Nacional, Luis "Gallo" López.

Los cierres de cancha hacen que Nacional no tenga a su gente para el último partido de la Liguilla y para varios partidos de playoffs. Si las series de cuartos de final y semifinales se le van a cinco partido, si es 3 o 4 para playoffs, no contará con sus parciales en esas instancias y habrá que ver cómo se fijan después las finales donde la idea es jugar algunos partidos en el Antel Arena que ya se sabe no estará disponible en ciertas fechas de los dos próximos meses.