Un dirigente herido y balas de goma: las imágenes de la invasión de los hinchas de Nacional tras la derrota ante Peñarol en la Liga de Básquetbol y el último antecedente de sanción

El partido Nacional vs Peñarol de la Liga Uruguaya de Básquetbol , con victoria aurinegra por 84-82, tuvo un final con incidentes en el gimnasio de los tricolores, cuando hinchas locales invadieron la cancha luego de que se concretara el triunfo visitante y jugadores y allegados mirasoles comenzaran a festejar.

Por ese motivo, el plantel y la delegación aurinegra debió dejar rápidamente el campo de juego, con una cobertura especial de efectivos de la Guardia Republicana y guardias de seguridad de Nacional que intervinieron para tratar de contener a los parciales locales.

Sacando esta ordinariez, la cancha de basket de Nacional no tiene las condiciones para recibir un partido de basket profesional. Además de hinchas escupiendo jugadores, las condiciones laborales para la prensa son de terror. Todos atrás de un aro, haciendo lo que se puede. pic.twitter.com/6ZDf1c7aNE

Pese a eso, hubo lanzamiento de proyectiles para el sector carbonero y un dirigente, Gustavo Pérez, recibió un impacto que le generó un corte cerca del ojo que le produjo un sangrado.

Nacional 82-84 Peñarol: el carbonero ganó otra vez en el Parque un clásico infartante por la Liga Uruguaya de Básquetbol; molestos, hinchas locales tiraron bombas de estruendo, hirieron a un dirigente rival, y el albo se expone a duras sanciones

Nueva quita de puntos, cierre de cancha y multa para Peñarol en básquetbol: desde 2018 le sacaron 15 unidades y le cerraron 43 partidos el Palacio Peñarol

Embed Se picó en el partido de Básquet de Nacional contra Peñarol pic.twitter.com/OD7kr8tlnE — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) April 23, 2026

Además, hubo lanzamiento de balas de goma por parte de los efectivos policiales, tal como se pudo ver en un video en el que Luis “Gallo” López, presidente del básquetbol de Nacional, aparece con un cartucho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/codigonaranjauy/status/2047154985360667001&partner=&hide_thread=false El Gallo López con la bala de goma que lanzó la policía para disuadir la invasión de los hinchas de Nacional tras el final del partido contra Peñarol. pic.twitter.com/P2TnCdVIrm — Código Naranja (@codigonaranjauy) April 23, 2026

Por estos incidentes, Nacional se expone a una dura sanción que puede incluir quita de puntos, cierre de su cancha y una multa económica.

El último antecedente de sanción

El más reciente antecedente de gravedad ocurrió en el pasado clásico Peñarol vs Nacional en el Palacio Peñarol, el 8 de abril, con triunfo tricolor como visitante.

En ese partido, la hinchada de Peñarol colgó del techo del Palacio un muñeco vestido como el Joker, un personaje con el que se identifica la hinchada de Nacional. Además, mostraron una bandera robada y exhibieron una gallina inflable con los colores del tradicional adversario.

Además, lanzaron proyectiles contra los jugadores de Nacional una vez finalizado el partido.

Por esos hechos, a Peñarol le sacaron 3 puntos, los cuales se sumaron a los 2 con los que arrancó la temporada por los incidentes del quinto partido de cuartos de final contra Defensor Sporting contra el que quedó eliminado.

La multa fue de 24 mil unidades indexadas (UI). Al valor de la UI del 16 de abril, que es $ 6,5107, el monto a pagar será de $ 156.257.

Además, la hinchada de Peñarol, que había comenzado la temporada con 6 cierres de cancha, estará ahora imposibilitada de ver a su equipo en 7 partidos como locatario.