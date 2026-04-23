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Un dirigente herido y balas de goma: las imágenes de la invasión de los hinchas de Nacional tras la derrota ante Peñarol en la Liga de Básquetbol y el último antecedente de sanción

El plantel y la delegación de Peñarol debió dejar rápidamente el campo de juego ante la invasión de hinchas de Nacional; mirá los videos

23 de abril de 2026 9:17 hs
Incidentes al final de Nacional vs Peñarol

Incidentes al final de Nacional vs Peñarol

El partido Nacional vs Peñarol de la Liga Uruguaya de Básquetbol, con victoria aurinegra por 84-82, tuvo un final con incidentes en el gimnasio de los tricolores, cuando hinchas locales invadieron la cancha luego de que se concretara el triunfo visitante y jugadores y allegados mirasoles comenzaran a festejar.

Por ese motivo, el plantel y la delegación aurinegra debió dejar rápidamente el campo de juego, con una cobertura especial de efectivos de la Guardia Republicana y guardias de seguridad de Nacional que intervinieron para tratar de contener a los parciales locales.

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Pese a eso, hubo lanzamiento de proyectiles para el sector carbonero y un dirigente, Gustavo Pérez, recibió un impacto que le generó un corte cerca del ojo que le produjo un sangrado.

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Además, hubo lanzamiento de balas de goma por parte de los efectivos policiales, tal como se pudo ver en un video en el que Luis “Gallo” López, presidente del básquetbol de Nacional, aparece con un cartucho.

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Por estos incidentes, Nacional se expone a una dura sanción que puede incluir quita de puntos, cierre de su cancha y una multa económica.

El último antecedente de sanción

El más reciente antecedente de gravedad ocurrió en el pasado clásico Peñarol vs Nacional en el Palacio Peñarol, el 8 de abril, con triunfo tricolor como visitante.

En ese partido, la hinchada de Peñarol colgó del techo del Palacio un muñeco vestido como el Joker, un personaje con el que se identifica la hinchada de Nacional. Además, mostraron una bandera robada y exhibieron una gallina inflable con los colores del tradicional adversario.

Además, lanzaron proyectiles contra los jugadores de Nacional una vez finalizado el partido.

Por esos hechos, a Peñarol le sacaron 3 puntos, los cuales se sumaron a los 2 con los que arrancó la temporada por los incidentes del quinto partido de cuartos de final contra Defensor Sporting contra el que quedó eliminado.

La multa fue de 24 mil unidades indexadas (UI). Al valor de la UI del 16 de abril, que es $ 6,5107, el monto a pagar será de $ 156.257.

Además, la hinchada de Peñarol, que había comenzado la temporada con 6 cierres de cancha, estará ahora imposibilitada de ver a su equipo en 7 partidos como locatario.

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