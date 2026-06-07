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5 de Oro: resultados del sorteo de este domingo 7 de junio EN VIVO

El Pozo de Oro sorteó un total de $ 7.9 millones, mientras que el Pozo Revancha repartió $ 10.8 millones

7 de junio de 2026 22:06 hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Este domingo 7 de junio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 18.7 millones, lo que se traduce en más de 460 mil dólares (U$S 464.248).

El Pozo de Oro sorteó un total de $ 9.925.617, mientras que el Pozo de Plata repartió $ 852.509 y también tuvo un acierto.

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El Pozo de Oro tuvo un acierto que se llevó el total del monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 33 de Montevideo.

El Pozo Revancha puso en juego $ 11.678.150 y resultó vacante.

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 07/06/2026

Resultados del Pozo de Oro

  • 34
  • 35
  • 47
  • 13
  • 10
  • Bolilla extra: 02

Resultados del Pozo Revancha

  • 24
  • 07
  • 20
  • 34
  • 13

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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