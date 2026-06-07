5 de Oro: resultados del sorteo de este domingo 7 de junio EN VIVO

Este domingo 7 de junio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 18.7 millones, lo que se traduce en más de 460 mil dólares (U$S 464.248).
El Pozo de Oro sorteó un total de $ 9.925.617, mientras que el Pozo de Plata repartió $ 852.509 y también tuvo un acierto.
El Pozo de Oro tuvo un acierto que se llevó el total del monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 33 de Montevideo.
El Pozo Revancha puso en juego $ 11.678.150 y resultó vacante.
El sorteo se puede seguir a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 07/06/2026
Resultados del Pozo de Oro
- 34
- 35
- 47
- 13
- 10
- Bolilla extra: 02
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.