5 de Oro: resultados del sorteo de este domingo 7 de junio EN VIVO

Este domingo 7 de junio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 18.7 millones, lo que se traduce en más de 460 mil dólares (U$S 464.248) .

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El Pozo de Oro sorteó un total de $ 9. 925.617, mientras que el Pozo de Plata repartió $ 852.509 y también tuvo un acierto .

5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 3 de junio EN VIVO

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 18 millones de pesos

El Pozo de Oro tuvo un acierto que se llevó el total del monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 33 de Montevideo .

El Pozo Revancha puso en juego $ 11.678.150 y resultó vacante.

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 07/06/2026

Resultados del Pozo de Oro

34

35

47

13

10

Bolilla extra: 02

Resultados del Pozo Revancha

24

07

20

34

13

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.