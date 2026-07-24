Peñarol piensa en la chance de acceder a la final del Torneo Intermedio y Diego Aguirre recupera a tres futbolistas para enfrentar a Cerro Largo

Peñaro l se apronta para comenzar una semana muy importante para afrontar la última fecha del Torneo Intermedio enfrentando a Cerro Largo el en Estadio Campeón del Siglo el fin de semana que viene, cuando buscará ser finalista del citado certamen y Diego Aguirre recupera a dos futbolistas como Diego Laxalt y Mauricio Lemos.

Los carboneros tendrán libre durante este fin de semana debido a que ya habían jugado el sábado pasado -y goleado 3-0 a Boston River por su grupo- previo a que esa misma noche se definiera el paro que ya levantó la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales debido a la agresión que sufrió por parte de un policía el futbolista Jean Martínez de Rentistas en el clásico ante Cerrito por la Segunda división profesional.

Los dirigidos por Diego Aguirre trabajarán durante la semana que viene con la mira puesta en la posibilidad de acceder nuevamente a la final del Torneo Intermedio, como ya ocurrió el año pasado cuando fueron campeones tras derrotar a Nacional en el Estadio Centenario.

La gran noticia para el técnico Diego Aguirre en Peñarol es que Diego Laxalt y Mauricio Lemos volvieron a hacer fútbol junto a sus compañeros en las prácticas.

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Diego Laxalt Foto: Dante Fernández/Focouy

Ambos permanecían lesionados y no habían estado a las órdenes ni en el amistoso de pretemporada, ni en el partido contra Boston River, y ahora podrán estar al menos en el banco de suplentes.

Facundo Pérez y Eric Remedi Foto: Felipe Mereola / FocoUy

A su vez, el volante argentino Eric Remedi cumplió su sanción y podrá volver a jugar en el mediocampo mirasol, luego de la suspensión por tres encuentros que sufrió tras su expulsión en los minutos de adición ante Central Español, que los derrotó 1-0 en el minuto 90+10.

De esta manera, Diego Aguirre podrá contar con más piezas para formar un equipo más competitivo ante un rival que siempre lo complica.