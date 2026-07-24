Enrique Peña en Quedó Picando: su crítica a Nacional por la falta de históricos en la institución y la necesidad de estudio de los futbolistas

El exfutbolista de Nacional Enrique Peña criticó al club por cerrarle la puerta a jugadores históricos en Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador, y aseguró que esa es una de las principales cosas que debería modificarse en la institución para que empiecen a cambiar los resultados.

Al ser consultado sobre qué cambiaría en Nacional para superar el difícil momento deportivo del club, Peña confesó que no le abren las puertas en Los Céspedes , y criticó que faltan referentes históricos para guiar a los futbolistas.

"Los veteranos nos hablaban . Yo me acuerdo que yo hablaba con ellos y me llenaba de los bolsillos de fútbol. Me hablaban de Víctor Espárrago y yo quería ser Víctor Espárrago , quería ser Montero Castillo . Hoy los juveniles están jugando y no saben que están jugando en el mejor equipo del mundo. Ellos creen que Nacional es un trampolín para llegar a Europa o a México, o Brasil", lamentó Peña, que cree que hoy muchos jugadores del Tricolor no lo conocen.

"Hoy conocen más a ustedes los periodistas que a los jugadores", agregó el "Pelado", que también criticó la falta de "carácter" de los futbolistas por no hablar seguido a la prensa.

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Peña también marcó que hoy Nacional "es una fábrica de formar jugadores para vender para Europa" y no una institución que busque "ganar la Libertadores", y apuntó contra el vicepresidente Flavio Perchman por rescindir los contratos de varios futbolistas durante su gestión: "Al sacar a la cantidad de jugadores que se fueron se obra mal y como vos obrás mal te va a ir mal. Los contratos se respetaban y el plantel respaldaba a los jugadores".

El exjugador tricolor también fue crítico con la postura de varios clubes de no darle juego a juveniles que no estudien: "Antes el fútbol era tan leal que salvaba a los ignorantes, a los burros y a los que no tenían posibilidad de estudiar, pero dentro del juego, del fútbol, eran lo más inteligente que había, entendían del juego. Yo no digo que no estudien, yo lo que digo es que no dejes afuera a esa gente por otros porque entienden de matemática, entienden de geografía, pero no saben hacer un centro".

Repasá la entrevista completa con Enrique Peña en Quedó Picando: