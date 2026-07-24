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Tras la muerte de Bruno Betancor, Deportivo Italiano publicó un mensaje para concientizar sobre la salud mental: "Las palabras tienen peso"

"Detrás de cada camiseta hay una persona, alguien que siente, que lucha y que también sufre", expresó uno de los futbolistas del club en un video

24 de julio de 2026 11:32 hs
Bruno Betancor con la camiseta de Deportivo Italiano

Bruno Betancor con la camiseta de Deportivo Italiano

El club Deportivo Italiano publicó un mensaje en Instagram para concientizar sobre la salud mental y el uso de las redes sociales, el mismo día en el que murió su futbolista Bruno Betancor.

"Hoy no venimos a hablar de fútbol, hoy venimos a hablar de algo mucho más importante: la vida", se escucha en el principio de la publicación de Instagram del club, que contó con la participación de varios jugadores.

"Detrás de cada camiseta hay una persona, alguien que siente, que lucha y que también sufre. Muchas veces un comentario parece insignificante pero del otro lado puede haber alguien atravesando un momento difícil", continuó otro de los futbolistas.

Otro de los participantes remarcó que "las palabras tienen peso", y luego todos los jugadores pidieron al unísono a las personas que "hagan uso responsable de sus redes sociales".

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El mensaje de Deportivo Italiano llega horas después de que el club comunicara el fallecimiento de su futbolista Bruno Betancor, exfutbolista de Peñarol que murió de un "paro cardiorrespiratorio" a sus 22 años.

"Vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo, y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano", expresó la institución, que recordó que el futbolista siempre decía la frase "hay que ver" para despedirlo.

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