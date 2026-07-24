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Jayson Granger anunció su retiro del básquetbol a los 36 años: "Me voy con el corazón lleno"

"Ha llegado el momento de decir adiós a una etapa que marcó mi vida", afirmó el exbasquetbolista de la selección uruguaya

24 de julio de 2026 11:15 hs
Jayson Granger

Jayson Granger

Leonardo Carreño

El basquetbolista uruguayo Jayson Granger anunció su retiro de la actividad profesional este viernes por la mañana, con un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Después de tantos años dedicándome a este deporte, ha llegado el momento de decir adiós a una etapa que marcó mi vida", se lee en el principio del posteo del hoy exjugador de 36 años, que valoró que el básquetbol le dio "mucho más que una profesión".

"Me permitió cumplir el sueño que tenía de chiquito, cuando perseguía a mi papá por todas las canchas de Uruguay con una pelota debajo del brazo. Me enseñó a disfrutar de los buenos momentos, a superar los difíciles y a no dejar nunca de creer", continuó el uruguayo.

Granger agradeció a todos los clubes que confiaron en él, en especial Movistar Estudiantes de España, club en el que debutó en 2008. "Gracias por todo lo que me enseñaron, por ayudarme a crecer como jugador, como profesional y, sobre todo, como persona. Me llevo recuerdos, amigos y aprendizaje que me van a acompañar para siempre", remarcó.

El destacado reconocimiento que tendrá el uruguayo Jayson Granger en su equipo de España

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También le dio las gracias a sus "compañeros, entrenadores, cuerpos técnicos, médicos, fisios, utileros, dirigentes y aficionados", a sus representantes y "grandes amigos" Regino Olivares y Guillermo Bermejo, y "por encima de todo" a su familia.

"Ahora toca despedirme de las canchas. Me voy con el corazón lleno, con la tranquilidad de haberlo dado todo y con el privilegio de haber vivido mucho más de lo que aquel niño alguna vez pudo imaginar", concluyó.

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