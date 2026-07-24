Jayson Granger anunció su retiro del básquetbol a los 36 años: "Me voy con el corazón lleno"

El basquetbolista uruguayo Jayson Granger anunció su retiro de la actividad profesional este viernes por la mañana, con un comunicado publicado en sus redes sociales.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

"Después de tantos años dedicándome a este deporte, ha llegado el momento de decir adiós a una etapa que marcó mi vida", se lee en el principio del posteo del hoy exjugador de 36 años, que valoró que el básquetbol le dio "mucho más que una profesión".

"Me permitió cumplir el sueño que tenía de chiquito, cuando perseguía a mi papá por todas las canchas de Uruguay con una pelota debajo del brazo. Me enseñó a disfrutar de los buenos momentos, a superar los difíciles y a no dejar nunca de creer", continuó el uruguayo.

Granger agradeció a todos los clubes que confiaron en él, en especial Movistar Estudiantes de España, club en el que debutó en 2008. "Gracias por todo lo que me enseñaron, por ayudarme a crecer como jugador, como profesional y, sobre todo, como persona. Me llevo recuerdos, amigos y aprendizaje que me van a acompañar para siempre", remarcó.