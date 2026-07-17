Barcelona anunció el regreso del uruguayo Agustín Ubal, quien pagó la cláusula de salida de Manresa

El escolta uruguayo Agustín Ubal ha hecho efectiva su cláusula de salida para rescindir su contrato con el Kids&Us Manresa como paso previo para formalizar su regreso a Barcelona, que este viernes anunció su fichaje.

La llegada de Ubal al club azulgrana es la quinta en el nuevo proyecto que lidera el técnico esloveno Aleksander Sekulic.

El uruguayo llegó a Barcelona para jugar en su filial en el verano europeo de 2021 , debutó en el primer equipo y posteriormente jugó en el Breogán (2022), Bilbao Basket (2022-2023), Palencia Baloncesto (2023-2024) y Granada (2024) antes de su paso por Manresa.

Hasta la fecha, el Barça ha firmado al base estadounidense Umoja Gibson, procedente del Olimpia de Liubliana, al también base Justin Robinson (París Basketball), al ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) y al pívot Josh Nebo (Olimpia Milán).

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Agustín Ubal Leonardo Carreño

Después de dar nueve bajas en la plantilla con vistas al curso que viene, el club espera anunciar en los próximos días además de la vuelta de Agustín Ubal (Baxi Manresa), las contrataciones de los aleros Stanley Umude (Austin Spurs) y Tyrese Martin (Delaware Blue Coats).

Anunciado por Barcelona

Ubal, que mide 1,98 metros y cumplirá 23 años el próximo 19 de julio, es considerado jugador de formación. Llegó al Barça en el verano europeo de 2019, con 16 años, debutó con el primer equipo a los 18 y ahora regresa tras acumular más de 120 partidos en la Liga Endesa, repartidos entre cinco equipos.

"Para mí es un placer poder volver. Desde que me fui, siempre he soñado con este momento. He trabajado mucho y estoy muy contento y feliz, con ganas de empezar y afrontar este reto como se merece", ha declarado Ubal a los medios de comunicación del Club.

Es un jugador exterior muy versátil, con capacidad para actuar como base, escolta y alero, que siempre aporta mucha energía tanto en sus penetraciones hacia el aro como en las tareas defensivas.

Agustín Ubal, nou jugador del Barça pic.twitter.com/EwsJpsKEWP — Barça Basket (@FCBbasket) July 17, 2026

"Soy polivalente y puedo moverme en las tres posiciones exteriores. Cuando juego, lo hago con el corazón, con la vida. Aportaré carácter y energía. Quiero que el Barça triunfe como siempre", ha dicho.

El joven talento uruguayo llegó al Barça en el verano de 2019, con 16 años y un enorme margen de crecimiento. En la Ciutat Esportiva Joan Gamper continuó su progresión con el equipo júnior y compitiendo en la Liga EBA con el Barça Atlètic.

Tras la pandemia, en el verano de 2021, realizó la pretemporada con el primer equipo en Encamp (Andorra), y su esfuerzo tuvo recompensa con su debut oficial en la quinta jornada de la Liga Endesa, en la pista del Coosur Real Betis. Sarunas Jasikevicius contó con él en otros tres partidos de Liga y en uno de Euroliga, disputado en la cancha del ASVEL.

"Dejé a mi familia en Uruguay para venir a un club que me lo ha dado todo, tanto a nivel académico como deportivo. Pude estar una temporada con el primer equipo y eso me impulsó a saber dónde quería estar. Fuera he seguido creciendo como deportista y ahora vuelvo más preparado para afrontar este reto", ha resumido el uruguayo.

Agustín Ubal con Barcelona Barça Junior

En el mes de marzo de la temporada 2021/22, el joven jugador salió cedido al Río Breogán con el objetivo de sumar más minutos y experiencia en la élite. Su progresión continuó con las respectivas cesiones al Bilbao Basket (2022/23) y al Zunder Palencia (2023/24). Una vez desvinculado del Barça, jugó en el Coviran Granada (2024/25) y esta última temporada lo ha hecho en el BAXI Manresa.

En total ha jugado 129 partidos repartidos en cinco clubes diferentes de la Liga Endesa, el último el manresa, donde ha promediado 9,6 puntos y 3,4 rebotes por partido.

Ubal es internacional absoluto con Uruguay, donde debutó con solo 17 años, con 20 puntos y una victoria contra Paraguay. Su llegada es la quinta al club azulgrana en el nuevo proyecto que lidera el técnico esloveno Aleksander Sekulic.

EFE