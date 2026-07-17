Persecución policial terminó con un choque entre un patrullero y una moto frente al Puerto de Montevideo

Una persecución policial terminó con un accidente de tránsito en la mañana de este viernes en la rambla portuaria de Montevideo , luego de que un patrullero chocara con la moto que intentaba detener , constató El Observador.

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El siniestro, divulgado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), ocurrió sobre las 06:00 en la intersección de rambla 25 de Agosto y Solís , frente al acceso principal al Puerto de Montevideo.

De acuerdo con la información primaria recabada por el consignado medio, los efectivos perseguían a una pareja que circulaba en moto cuando ambos vehículos colisionaron.

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Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes de la moto sufrieron varias lesiones y fueron trasladados a un centro de salud .

Tras el choque, la moto terminó contra un árbol, mientras que el móvil policial sufrió daños en su lateral derecho.

A raíz del siniestro, la rambla portuaria permanece cortada al tránsito en ese tramo mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales y personal de emergencia.