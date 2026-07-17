Persecución policial terminó con un choque entre un patrullero y una moto frente al Puerto de Montevideo

Una persecución policial terminó con un accidente de tránsito en la mañana de este viernes en la rambla portuaria de Montevideo, luego de que un patrullero chocara con la moto que intentaba detener, constató El Observador.
El siniestro, divulgado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), ocurrió sobre las 06:00 en la intersección de rambla 25 de Agosto y Solís, frente al acceso principal al Puerto de Montevideo.
De acuerdo con la información primaria recabada por el consignado medio, los efectivos perseguían a una pareja que circulaba en moto cuando ambos vehículos colisionaron.
Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes de la moto sufrieron varias lesiones y fueron trasladados a un centro de salud.
Tras el choque, la moto terminó contra un árbol, mientras que el móvil policial sufrió daños en su lateral derecho.
A raíz del siniestro, la rambla portuaria permanece cortada al tránsito en ese tramo mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales y personal de emergencia.