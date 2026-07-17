Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes
Sábado:
Mín  12°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / SINIESTRO

Persecución policial terminó con un choque entre un patrullero y una moto frente al Puerto de Montevideo

De acuerdo con la información primaria, los efectivos perseguían a una pareja que circulaba en moto cuando ambos vehículos colisionaron

17 de julio de 2026 8:22 hs
patrullerochoque
Archivo

Una persecución policial terminó con un accidente de tránsito en la mañana de este viernes en la rambla portuaria de Montevideo, luego de que un patrullero chocara con la moto que intentaba detener, constató El Observador.

El siniestro, divulgado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), ocurrió sobre las 06:00 en la intersección de rambla 25 de Agosto y Solís, frente al acceso principal al Puerto de Montevideo.

De acuerdo con la información primaria recabada por el consignado medio, los efectivos perseguían a una pareja que circulaba en moto cuando ambos vehículos colisionaron.

Más noticias

El video que reconstruye el choque fatal de Ruta 6 en el que murieron tres jóvenes

Accidente en Ruta 6: difundieron un video tomado tras el choque que dejó tres jóvenes muertos en Canelones

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes de la moto sufrieron varias lesiones y fueron trasladados a un centro de salud.

Tras el choque, la moto terminó contra un árbol, mientras que el móvil policial sufrió daños en su lateral derecho.

A raíz del siniestro, la rambla portuaria permanece cortada al tránsito en ese tramo mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales y personal de emergencia.

Las más leídas

PedidosYa cambia de dueño en Uruguay: Uber compra su empresa matriz en una operación millonaria que reconfigura el negocio del delivery

"No tiene una idea de lo que me gustan esos caminos": la respuesta de Oddone a un empresario del taxi que le pidió "liberar el precio" para competir con Uber

Cinco metros cuadrados, individuales y con mascotas permitidas: así son los nuevos módulos del Mides para personas en situación de calle

Uruguayo, ya no te pido que hinches por Argentina, ¿pero contra Messi?

Temas

choque Patrullero moto puerto de Montevideo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos