Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes
Viernes:
Mín  17°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / ADQUISICIÓN

PedidosYa cambia de dueño en Uruguay: Uber compra su empresa matriz en una operación millonaria que reconfigura el negocio del delivery

La operación implica un cambio de control sobre la plataforma fundada en Montevideo en 2009 por los uruguayos Ariel Burschtin, Álvaro García y Ruben Sosenke

16 de julio de 2026 11:05 hs
cocina-pedidosya-db_09webp.webp

Según detalló la compañía este jueves a través de un comunicado, ofreció a los accionistas de Delivery Hero 41,5 euros por cada una de sus acciones, lo que supone una adquisición por US$14.800 millones— un monto superior a los US$ 13.000 millones que había ofertado inicialmente en mayo de este año—. En los últimos meses, Uber ya se había convertido en el mayor accionista de Delivery Hero y tenía hasta ahora una participación del 25%.

A partir de esto Uber integraría bajo su control directo una parte sustancial de la estructura de Delivery Hero en Latinoamérica.

Más noticias

Figuritas App: La venta frustrada de la empresa uruguaya que es furor durante la Copa del Mundo y su estrategia para sobrevivir entre mundiales

Nuevo distrito de innovación: el gobierno y los privados ponen sus fichas en el Área Metropolitana para posicionar a Uruguay como un hub

Para Uruguay, la operación implica un cambio de control sobre PedidosYa, la plataforma fundada en Montevideo en 2009 por los uruguayos Ariel Burschtin, Álvaro García y Ruben Sosenke, que fue adquirida por Delivery Hero en 2014 y, desde entonces, se consolidó como una de las principales operaciones del grupo en América Latina.

De esta manera, la transacción otorga a Uber el control del servicio de reparto en Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela.

"Las empresas seguirán funcionando con la misma infraestructura tecnológica y operativa que impulsa a Delivery Hero hoy en día: la plataforma, el motor logístico y las capacidades de datos que respaldan a las marcas. Esto significa que los equipos locales conservarán la velocidad y el conocimiento del mercado que los hacen competitivos, respaldados por tecnología compartida de vanguardia", afirma el comunicado de Uber.

De manera paralela y para evitar problemas de competencia en los mercados donde las actividades de ambas compañías se solapan, Delivery Hero alcanzó un acuerdo con el fondo de inversión estadounidense SSW Partners.

Esta firma neoyorquina adquirirá por unos US$1.600 millones las operaciones de Delivery Hero en 14 países donde habitualmente también opera Uber Eats. Esta desinversión afecta directamente a España, donde Delivery Hero es propietaria de Glovo. Además de España, el paquete de venta incluye los negocios de la plataforma en Austria, Chile, Chipre, República Checa, Ecuador, Grecia, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia y Turquía.

La oferta está condicionada, entre otros requisitos, a que sea aceptada por, al menos, el 50% más una acción de Delivery Hero (considerando también las ya controladas por Uber), además de recibir las autorizaciones de competencia y regulatorias correspondientes.

Las más leídas

Argentina 2-1 Inglaterra: una inmensa selección albiceleste, con épica otra vez, dio vuelta el partido y jugará la final del Mundial 2026 ante España

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 16 de julio

Agropecuaria de Lavalleja pidió al gobierno y a OSE suspender todo avance administrativo en el proyecto Casupá

Nicolás Olivera dijo que la coalición "se apuró" al anunciar que no votará la rendición y que para HIF Global falta solo "la letra fina"

Temas

PedidosYa Uruguay empresa Delivery

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos