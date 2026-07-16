PedidosYa cambia de dueño en Uruguay: Uber compra su empresa matriz en una operación millonaria que reconfigura el negocio del delivery

La compañía estadounidense de servicios de movilidad Uber anunció en las últimas horas que inició el proceso para hacerse con el 100% Delivery Hero , multinacional alemana que en 2014 compró la empresa uruguaya PedidosYa .

Según detalló la compañía este jueves a través de un comunicado, ofreció a los accionistas de Delivery Hero 41,5 euros por cada una de sus acciones, lo que supone una adquisición por US$14.800 millones— un monto superior a los US$ 13.000 millones que había ofertado inicialmente en mayo de este año— . En los últimos meses, Uber ya se había convertido en el mayor accionista de Delivery Hero y tenía hasta ahora una participación del 25%.

A partir de esto Uber integraría bajo su control directo una parte sustancial de la estructura de Delivery Hero en Latinoamérica .

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Para Uruguay, la operación implica un cambio de control sobre PedidosYa, la plataforma fundada en Montevideo en 2009 por los uruguayos Ariel Burschtin, Álvaro García y Ruben Sosenke , que fue adquirida por Delivery Hero en 2014 y, desde entonces, se consolidó como una de las principales operaciones del grupo en América Latina.

De esta manera, la transacción otorga a Uber el control del servicio de reparto en Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela.

"Las empresas seguirán funcionando con la misma infraestructura tecnológica y operativa que impulsa a Delivery Hero hoy en día: la plataforma, el motor logístico y las capacidades de datos que respaldan a las marcas. Esto significa que los equipos locales conservarán la velocidad y el conocimiento del mercado que los hacen competitivos, respaldados por tecnología compartida de vanguardia", afirma el comunicado de Uber.

De manera paralela y para evitar problemas de competencia en los mercados donde las actividades de ambas compañías se solapan, Delivery Hero alcanzó un acuerdo con el fondo de inversión estadounidense SSW Partners.

Esta firma neoyorquina adquirirá por unos US$1.600 millones las operaciones de Delivery Hero en 14 países donde habitualmente también opera Uber Eats. Esta desinversión afecta directamente a España, donde Delivery Hero es propietaria de Glovo. Además de España, el paquete de venta incluye los negocios de la plataforma en Austria, Chile, Chipre, República Checa, Ecuador, Grecia, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia y Turquía.

La oferta está condicionada, entre otros requisitos, a que sea aceptada por, al menos, el 50% más una acción de Delivery Hero (considerando también las ya controladas por Uber), además de recibir las autorizaciones de competencia y regulatorias correspondientes.