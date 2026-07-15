El programa de inmersión del gobierno para atraer startups innovadoras a Uruguay y que escalen hacia la región

Conquistar empresas para que escalen desde Uruguay. Ese es el objetivo que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y Uruguay XXI tienen com SprintUy, un programa dirigido a empresas constituidas en el extranjero con, máximo, cinco años de existencia.

Para esto las organizaciones destinan una inversión que ronda los US$ 32.000 (US$ 22.000 de ANII y US$ 10.000 de Uruguay XXI) para que unas 15 empresas puedan visitar Uruguay y testear de primera mano el mercado uruguayo con una semana de visita a Uruguay y relacionamiento con el ecosistema emprendedor.

Para la selección de las empresas los organismos utilizarán a la startup local MEET Pía como apoyo tecnológico para el análisis de los formularios de postulación.

Detalles de un llamado para acelerar startups y nuevos datos del ecosistema agrifoodtech de la región

Según indicó el presidente de la ANII, Álvaro Brunini, a Café y Negocios hay unas 100 startups en proceso de postulación en el programa que va por su tercera edición y que ya cosechó empresas que han abierto su operación en Uruguay. Entre 2024 y 2025, 25 startups de Argentina, Brasil, Chile, España, Perú y Estados Unidos participaron de la experiencia.

Efficast, empresa de inteligencia de negocios para la industria manufacturera, fue una de las empresas que participó del programa. Su cofundador Simon Carpman llegó desde Rosario, Argentina y a raíz de SprintUy desembarcó en Uruguay y armó un equipo local, accedió a un incentivo de US$ 75.000 y se relacionó con otros actores clave del sistema local como el Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT y la aceleradora Cubo Itaú.

La fintech española Anzi Finance también se instaló en Uruguay a raíz de este programa y, además, recibió financiamiento de ANII e inversores particulares por US$ 260.000 a través del programa de coinversión en startups con organizaciones de capital privado para su empresa de garantías tokenizadas para el incumplimiento crediticio.

En la misma línea, la biotecnológica mendocina Migma instaló su laboratorio en Uruguay, contrató a su primera colaboradora y recibió un apoyo a Emprendimientos Innovadores. La empresa se dedica a la sinergia de superantioxidantes con inteligencia artificial que permite extender la vida útil de productos naturales.

En esta oportunidad, para poder postularse el equipo emprendedor de la empresa de base tecnológica o científica –tecnológica debe tener al menos el 51% de las acciones de la empresa, que debe encontrarse en una etapa temprana de madurez, con un mínimo producto viable funcional y tracción demostrable.

Los organismos costearán pasajes y estadía para un fundador de la startup seleccionada.

La experiencia de Sprint Uy 2026

Entre el 5 y el 9 de octubre estos emprendimientos internacionales realizarán el programa de de inmersión que tiene como propósito acercarlas al ecosistema innovador uruguayo y propiciar que se instalen en el país y puedan expandir sus operaciones internacionalmente desde Uruguay.

Esta incluye desde un side event en el Foro de Capital Privado organizado por Urucap para contactar de primera mano con los inversores que trabajan en Uruguay hasta recorridas por incubadoras, aceleradoras y zonas francas. Además, incluyen talleres y charlas sobre la estructura jurídica de Uruguay, la búsqueda de talento y la conformación de equipo. Además darán claves para captar capital e internacionalizarse hacia América Latina.