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El holding Terraflos adquiere +NUTRI Co y la convierte en su plataforma de alimentos funcionales

La operación integra inteligencia artificial, bioactivos y distribución masiva y tiene su foco en que comer bien no tiene por qué ser caro.

14 de julio de 2026 17:21 hs
Equpo fundador de +Nutri Co. Gentileza +Nutri Co

Equpo fundador de +Nutri Co. Gentileza +Nutri Co

Terraflos, empresa latinoamericana de ciencia aplicada al consumidor (consumer science), informó la adquisición de +NUTRI Co con una transacción millonaria, definida por la compañía como “una de las operaciones de fusión y adquisición más significativas protagonizadas por una empresa de tecnología de la región en la última década”.

Con esta operación +NUTRI Co se convierte en la plataforma de alimentos funcionales de Terraflos: la apuesta del grupo para llevar ciencia, inteligencia artificial y bioactivos al consumo masivo en América Latina.

Con este impulso se gestó +NUTRI Co Functional, un segmento de productos con beneficios funcionales específicos, respaldados por biotecnología, disponibles en los mismos canales masivos donde hoy compite la marca.

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La compra se enmarca en un contexto en el que América Latina es la región del mundo donde comer saludablemente resulta más caro en términos relativos. “Según el informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO, el costo promedio de una dieta saludable en la región supera los US$ 3,89 diarios por persona, el valor más alto del mundo. Como consecuencia, más de 131 millones de personas no pueden costearla”, señala el comunicado compartido por el holding que encontró en la empresa peruana un aliado ideal para atacar este tema de la mano de la inteligencia artificial que le permite formular galletas, barras y cereales sin sellos de advertencia, a un precio que compite directamente con las marcas líder de la góndola.

“+NUTRI Co combina tres atributos muy difíciles de encontrar juntos: una marca con tracción real en góndola, una tecnología propia de formulación basada en inteligencia artificial y un equipo emprendedor con capacidad de ejecución regional. Esta integración nos permite acelerar nuestra visión de llevar ciencia, naturaleza y tecnología a productos cotidianos que mejoren la calidad de vida de millones de personas en América Latina”, aseveró Facundo Garretón, Fundador y CEO de Terraflos Inc.

En tanto Carlos Noceda, cofundador y CEO de +NUTRI Co señaló: “Nuestro propósito siempre fue democratizar el acceso a productos nutritivos, sin que comer sano sea un privilegio de pocos. Integrarnos a Terraflos nos permite llevar esa misión a una nueva escala, sumando capacidades científicas, tecnológicas y de expansión regional, manteniendo a Perú como uno de los centros clave de nuestra operación”.

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