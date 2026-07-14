BTG Pactual adquirió la operación de HSBC Uruguay y conserva a su CEO: Constantino Gotsis liderará la filial local del banco brasileño

“Hoy BTG Pactual comienza a escribir una nueva historia en Uruguay, y es un privilegio asumir el desafío de liderarla como CEO” , escribió Constantino Gotsis en una publicación que compartió en su cuenta de LinkedIn.

El ejecutivo, que hasta ahora había liderado la operación de HSBC Uruguay, fue designado por el banco brasileño para estar al frente de su operativa local. “La llegada de BTG Pactual al país refleja una visión de largo plazo y un firme compromiso con el desarrollo de Uruguay” , subrayó Gotsis y afirmó que el banco presentará una propuesta diferente ”que combinará la fortaleza de una de las principales instituciones financieras de América Latina, con una experiencia ágil, cercana y de excelencia para nuestros clientes”.

El CEO agradeció la confianza del banco brasileño y propuso marcar la diferencia para sus clientes y también “para el desarrollo de la comunidad y del sistema financiero uruguayo”.

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BTG Pactual completó la compra de HSBC por US$ 211 millones e inicia operaciones en Uruguay

Tres días atrás, el ejecutivo argentino había compartido su despedida de HSBC Uruguay en el último día de operación del banco en el país.

“Después de 10 años en esta gran Institución, se cierra una etapa que marcó profundamente mi vida profesional y personal y solo puedo sentir gratitud”, remarcó Gotsis en esa instancia y destacó especialmente el trabajo del equipo de Uruguay a cargo de “el enorme desafío de una transición inédita en la que nunca dejamos de poner a nuestros clientes en primer lugar”.

En esta comunicación el ejecutivo expresó entusiasmo y optimismo por una nueva etapa “convencido de que los mejores desafíos son aquellos que nos invitan a seguir aprendiendo y creciendo”.

La trayectoria del CEO de BTG Pactual en Uruguay

Constantino Gotsis trabajó durante toda su vida en el sistema financiero. Se desempeñó como CEO de HSBC durante los últimos tres años de operación del banco en Uruguay. Antes, fue Director de Banca Persona para HSBC Argentina, posición que ocupaba desde que se unió al banco en el año 2016.

Previamente, el Actuario graduado en la Universidad de Buenos Aires se desempeñó en distintas posiciones en Citigroup, donde trabajó por más de 26 años, primero en Argentina y posteriormente en Uruguay, Chile, Perú y Estados Unidos. Además, en Uruguay fue CEO Citibank en Uruguay entre 2001 y 2004.

La inversión de BTG Pactual para desembarcar en Uruguay

El banco brasileño BTG Pactual anunció el inicio de sus operaciones en Uruguay tras concretar la compra de HSBC por US$ 211 millones.

La transacción incluye la adquisición del 100% del capital social de HSBC en Uruguay e instrumentos adicionales de capital, según informó la compañía a través de un comunicado.

La propuesta de BTG Pactual abarca banca de inversión, crédito corporativo, wealth management y servicios bancarios para personas físicas y empresas.