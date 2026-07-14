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Mundial 2026: los antecedentes de Francia vs España, un clásico con un solo partido mundialista y varios cruces pesados, en los que los galos llevan ventaja

Francia y España ya se enfrentaron en 38 ocasiones y el historial general está a favor de la Roja, pero Les Bleus se llevaron más cruces directos

14 de julio de 2026 11:58 hs
Lizarazu contra Mendieta en el partido entre Francia y España por la Eurocopa del 2000

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Foto: AFP
Lamine Yamal anota su gol contra Francia en las semifinales de la Eurocopa de 2024

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Foto: EFE

Francia y España se enfrentarán este martes a las 16:00 por la primera semifinal del Mundial 2026, en un clásico histórico que tiene varios antecedentes de peso, aunque un solo partido mundialista.

Los países vecinos ya se enfrentaron en 38 ocasiones, y el historial general está a favor de España: la Roja ganó 18 partidos y los galos 13, con siete empates.

Sin embargo, cuando se trató de partidos definitorios Francia tiene la ventaja. Hasta 1984 se habían enfrentado 20 veces y Les Bleus solo habían ganado cuatro partidos, pero en la final de la Eurocopa de ese año vencieron a los españoles 2-0 y se llevaron el primer título de su historia.

Allí Francia comenzó a revertir el historial. En los siguientes tres cruces por competencias internacionales empató uno (1-1 por la fase de grupos de la Eurocopa 1996) y ganó los dos siguientes, por los cuartos de final de la Eurocopa 2000 (2-1) y el único cruce que tuvieron hasta el momento en un Mundial, en los octavos de final de Alemania 2006.

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España llegó a ese partido como favorito tras obtener puntaje perfecto en su grupo, mientras que Francia clasificó segundo con serias dudas, con dos empates y una victoria ante Togo. Sin embargo, Zinedine Zidane se lució con un gol y una asistencia para dar vuelta el gol de David Villa y liderar a Francia a una victoria 3-1.

Zidane y Henry festejan la clasificación de Francia contra España en Alemania 2006, frente a Sergio Ramos

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La Furia Roja tuvo su primera alegría en cruces directos en los cuartos de final de la Eurocopa 2012, con una victoria 2-0. Sin embargo, en la final de la UEFA Nations League de 2021 la alegría volvió a ser francesa, que se llevó la copa con un 2-1.

Los últimos dos enfrentamientos directos fueron para la selección española, que eliminó a los franceses de las semifinales de la Eurocopa 2024 con una victoria 2-1, y de las semis de la Nations League 2024 en un increíble partido que finalizó 5-4.

En total, Francia ganó cuatro partidos en copas internacionales contra España, que venció en tres enfrentamientos, y solo hubo un empate. La Roja tendrá la oportunidad de empatar este historial, y obtener su primera victoria ante sus vecinos en los Mundiales.

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