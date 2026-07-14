Mundial 2026: los antecedentes de Francia vs España, un clásico con un solo partido mundialista y varios cruces pesados, en los que los galos llevan ventaja

Francia y España se enfrentarán este martes a las 16:00 por la primera semifinal del Mundial 2026 , en un clásico histórico que tiene varios antecedentes de peso , aunque un solo partido mundialista .

Los países vecinos ya se enfrentaron en 38 ocasiones , y el historial general está a favor de España : la Roja ganó 18 partidos y los galos 13 , con siete empates .

Sin embargo, cuando se trató de partidos definitorios Francia tiene la ventaja . Hasta 1984 se habían enfrentado 20 veces y Les Bleus solo habían ganado cuatro partidos , pero en la final de la Eurocopa de ese año vencieron a los españoles 2-0 y se llevaron el primer título de su historia .

Allí Francia comenzó a revertir el historial . En los siguientes tres cruces por competencias internacionales empató uno ( 1-1 por la fase de grupos de la Eurocopa 1996 ) y ganó los dos siguientes , por los cuartos de final de la Eurocopa 2000 (2-1) y el único cruce que tuvieron hasta el momento en un Mundial , en los octavos de final de Alemania 2006.

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España llegó a ese partido como favorito tras obtener puntaje perfecto en su grupo, mientras que Francia clasificó segundo con serias dudas, con dos empates y una victoria ante Togo. Sin embargo, Zinedine Zidane se lució con un gol y una asistencia para dar vuelta el gol de David Villa y liderar a Francia a una victoria 3-1.

Zidane y Henry festejan la clasificación de Francia contra España en Alemania 2006, frente a Sergio Ramos Foto: AFP

La Furia Roja tuvo su primera alegría en cruces directos en los cuartos de final de la Eurocopa 2012, con una victoria 2-0. Sin embargo, en la final de la UEFA Nations League de 2021 la alegría volvió a ser francesa, que se llevó la copa con un 2-1.

Los últimos dos enfrentamientos directos fueron para la selección española, que eliminó a los franceses de las semifinales de la Eurocopa 2024 con una victoria 2-1, y de las semis de la Nations League 2024 en un increíble partido que finalizó 5-4.

En total, Francia ganó cuatro partidos en copas internacionales contra España, que venció en tres enfrentamientos, y solo hubo un empate. La Roja tendrá la oportunidad de empatar este historial, y obtener su primera victoria ante sus vecinos en los Mundiales.