Mundial 2026: la FIFA designó al árbitro estadounidense Ismail Elfath para la semifinal entre Inglaterra y Argentina, y despertó sospechas por su récord con Lionel Messi

La FIFA designó al árbitro estadounidense Ismail Elfath para la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina , que se disputará este miércoles a las 16:00 en Atlanta, y volvió a despertar sospechas de una presunta ayuda a los sudamericanos por el récord que tiene el juez con el Inter Miami de Lionel Messi .

Elfath tiene 44 años y nació en Casablanca, Marruecos , pero se mudó a Estados Unidos a los 18 años y desde 2012 arbitra en la Major League Soccer (MLS) de ese país.

Desde 2016 es internacional FIFA , y su carrera ha tenido varios puntos altos: fue encargado de la final del mundo Sub 20 de 2019 que Ucrania le ganó a Corea del Sur, de la final de la Copa Intercontinental de 2025 en la que PSG le ganó a Flamengo , y de la pasada Concacaf Champions League en la que Toluca superó a Tigres.

A eso le suma que este es su segundo Mundial . Lleva seis partidos dirigidos entre Qatar y Norteamérica (tres en cada copa), entre ellos la victoria de España contra Uruguay en la fase de grupos del actual torneo. También fue el cuarto árbitro de la final del pasado torneo entre Francia y Argentina , en la que la Albiceleste se llevó el título.

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A pesar de este currículum, la designación de Elfath despertó suspicacias en las redes sociales por el historial que tiene el árbitro con el Inter Miami desde que Lionel Messi llegó a ese club a mediados de 2023.

The match officials for @FIFAWorldCup match 102 have been appointed. — FIFA (@FIFAcom) July 13, 2026

Desde aquel entonces hasta hoy Elfath arbitró seis encuentros del Inter Miami, entre ellos la final de la Leagues Cup de 2023, y el equipo de Messi ganó en todas las ocasiones.

Esto ha llevado a que las redes catalogaran al estadounidense como "el árbitro favorito de Lionel Messi", y a que cuando se conociera la designación para el partido entre Inglaterra y Argentina muchos acusaran que se trata de un nuevo intento de la FIFA de favorecer al país sudamericano.

Elfath estará acompañado por los asistentes estadounidenses Corey Parker y Kyle Atkins. El cuarto árbitro será el italiano Maurizio Mariani, y el árbitro de reserva será su compatriota Daniele Bindoni.