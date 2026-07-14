El curioso souvenir del Mundial 2026 de Erling Haaland que se vio en su llegada a Noruega; ¿qué es el mapache disecado con una botella?

Erling Haaland , estrella de Noruega y una de las figuras del Mundial 2026 , se llevó un curioso souvenir de Estados Unidos que se pudo ver este lunes en el regreso de los nórdicos a su país, donde fueron recibidos por miles de personas.

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El atacante de Manchester City bajó del avión con un bolso y un curioso objeto: un mapache disecado con una botella sobre una estructura de madera.

El souvenir que se llevó el delantero se trata de un whisky de Texas, donde Noruega jugó en Dallas frente a Costa de Marfil y donde el delantero hizo una visita a tiendas locales, como dejó ver en sus redes, donde realizó un Vlog del Mundial que publicaba en YouTube.

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Haaland con el whisky del mapache Foto: EFE

En su recorrida, Haaland compró una botella de esta bebida, que tiene la particularidad de venir con un mapache disecado.

Se trata de un "Whiskey Raccoon" y cuya botella, con el animal disecado, cuesta US$ 750 en la tienda 'Wild Bill's Western' de Dallas, donde la compró.

El whisky que compró Haaland en Texas

Miles de personas recibieron a Noruega

Miles de personas dispensaron este lunes un recibimiento triunfal en Oslo a la selección de Noruega, cuartofinalista del Mundial 2026, el mejor resultado de su historia.

Cerca de 90.000 aficionados se congregaron en la capital del país nórdico para celebrar la histórica actuación, declaró un responsable policial a la agencia NTB.

Noruega se despidió del Mundial el sábado al perder ante Inglaterra por 2-1 en la prórroga en cuartos de final, tras eliminar a Brasil y a Costa de Marfil previamente.

Miles de hinchas recibieron a la selección de Noruega en Oslo Foto: EFE

Fue la cuarta presencia en un Mundial para los Vikingos.

La plaza del Palacio Real estaba abarrotada cuando el equipo escandinavo se sentó hacia las 21H30 locales (19H30 GMT) frente a la multitud para iniciar el ya famoso "Ro" vikingo: imitar los movimientos del remo mientras se corea "ro" (remar en noruego), que hace las veces de canto de batalla de los aficionados noruegos y de sus jugadores.

Los jugadores de Noruega hicieron la remada en su llegada a Oslo Foto: EFE

Mientras tanto, el príncipe heredero Haakon marcaba el ritmo de la multitud y del equipo tocando un tambor.

"Es sencillamente increíble ver todo el apoyo que recibimos y hasta qué punto todo el país está detrás de nosotros. Tanta alegría, tantas sonrisas y tan buen ambiente. Es realmente fantástico", declaró el capitán de la selección, el volante ofensivo Martin Odegaard, al canal público NRK.

La estrella del equipo, el goleador Erling Haaland, no estuvo presente en las celebraciones con el público, según NRK porque tenía que tomar un vuelo.

Sin embargo, previamente había asistido a la recepción ofrecida por el rey Harald.

Con base en AFP