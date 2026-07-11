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El Observador / Mundial 2026 / Fútbol Internacional / MUNDIAL 2026

Inglaterra vs Noruega EN VIVO por el Mundial 2026: le anulan un penal a los británicos tras el gol de Bellingham

El encuentro será seguido con atención por Suiza y Argentina, que se enfrentarán a las 22:00 y definirán quién será el rival del ganador del primer cruce en las semis

11 de julio 2026 - 19:24hs
Jude Bellingham celebra su gol contra Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026

Jude Bellingham celebra su gol contra Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026

Foto: AFP
Inglaterra vs Noruega

Inglaterra vs Noruega

Inglaterra vs Noruega

Inglaterra vs Noruega

Foto: AFP
Inglaterra vs Noruega

Inglaterra vs Noruega

Foto: AFP
Ajer le protesta a Turpin cuando el árbitro decidió revisar el segundo gol nórdico, que fue anulado

Ajer le protesta a Turpin cuando el árbitro decidió revisar el segundo gol nórdico, que fue anulado

Erling Haaland en el partido entre Inglaterra y Noruega

Erling Haaland en el partido entre Inglaterra y Noruega

Foto: AFP
Inglaterra vs Noruega

Inglaterra vs Noruega

Foto: AFP
Andreas Schjelderup celebra el 1-0 de Noruega ante Inglaterra

Andreas Schjelderup celebra el 1-0 de Noruega ante Inglaterra

Foto: AFP
Inglaterra vs Noruega

Inglaterra vs Noruega

Erling Haaland en el partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026

Erling Haaland en el partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026

Foto: AFP
Alexander Sorloth contra Elliot Anderson en el partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026

Alexander Sorloth contra Elliot Anderson en el partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026

Foto: AFP
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EN VIVO

Inglaterra y Noruega se enfrentarán este sábado a las 18:00 en Miami por los cuartos de final del Mundial 2026, en un encuentro en el que los británicos buscarán volver a semifinales de la copa, y los nórdicos hacer historia metiéndose por primera vez en esa instancia.

El encuentro será seguido con atención por Suiza y Argentina, que se enfrentarán a las 22:00 y definirán quién será el rival del ganador del primer cruce en las semis.

Seguí el minuto a minuto del partido en vivo:

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Minuto 105+3: terminó el primer tiempo extra

¡Turpin anula el penal!

El árbitro francés aseguró que Spence puso su pierna delante del cuerpo de Bobb para luego tirarse en el área, y revirtió la decisión.

Turpin revisará el penal en el VAR

Minuto 99: ¡Penal para Inglaterra!

Djed Spence se metió de macho por la banda izquierda, se sacó de encima a Bobb y a Aursnes, y cuando estaba pronto para disparar fue embestido por Bobb. Turpin, bien ubicado, cobró penal.

Minuto 92: ¡Goooool de Inglaterra!

Nyland había arrancado bien el tiempo extra salvando a Noruega con una atajada de un cabezazo de Kane, pero segundos después Rogers intentó con un remate lejano y el golero nórdico dejó un rebote largo al medio. Frente a él apareció Bellingham, que se anticipó a Ostigaard y puso el 2-1.

Minuto 90: arranca el alargue

Minuto 90+8: final del tiempo regular. El partido se va al tiempo extra

Minuto 86: Aursnes salva a Noruega

Cuando Noruega dominaba tranquilo el partido, Bukayo Saka domino por la banda izquierda y se sacó a su marca con un caño exquisito, para luego meter un pase al medio del área chica que ya había superado a Nyland. Detrás apareció Aursnes, que despejó el peligro cuando Eze estaba a punto de empujarla al arco.

Minuto 84: la tuvo Nusa

El extremo izquierdo ingresó con ganas al partido. Ha intentado romper varias veces la defensa rival con sus encares desde la banda izquierda, y esta vez intentó con un remate de derecha que fue a las manos de Pickford. Domina Noruega, que asedia a una Inglaterra que no se encontró durante todo el segundo tiempo.

Minuto 75: se salvó Inglaterra

Berg mandó un córner al área chica, Pickford dio rebote y Aursnes intentó de volea. La pelota le quedó en la cabeza a Ajer, pero su impacto pegó en el travesaño. En el rebote Konsa salvó el tanto nórdico cerca de la línea, y le permitió a Inglaterra respirar.

Minuto 67: Noruega pone todo en la cancha

Los nórdicos van a arriesgar. Se retiraron Sorloth y Schjelderup, el autor del gol, para el ingreso de Antonio Nusa y Oscar Bobb.

El equipo de Haaland y compañía entró mucho mejor al segundo tiempo. Es protagonista, tiene acercamientos al área rival e incomoda a una Inglaterra que perdió terreno en el encuentro.

Tras la pausa de hidratación los británicos metieron a Reece James en lugar de Anthony Gordon, un cambio defensivo de Thomas Tuchel.

Minuto 56: gol anulado a Noruega

Después de revisar el gol en el VAR, al árbitro anuló el gol por una falta previa de Erling Haaland sobre Anderson. Se repite el tiro de esquina ya que la pelota aún no estaba en juego cuando se produjo la infracción.

El árbitro revisa la acción en el VAR

Minuto 54: ¡Gol de Noruega!

Es el momento del equipo nórdico en el encuentro, que empezó mejor el segundo tiempo. Jordan Pickford, el golero de Inglaterra, tuvo dos apariciones significativas, primero evitando el gol de Sorloth, que quiso colocar un centro y le salió al arco, y posteriormente con un gran golpe de cabeza de Erling Haaland tras un centro frontal.

Tras un tiro de esquina, Pickford volvió a contener un remate dentro del área chica, quedó el rebote corto y Heggem la empujó.

En marcha el segundo tiempo en Miami

Minuto 45+4: final del primer tiempo

Minuto 45+1: ¡Gooool de Inglaterra!

Venía avisando Inglaterra, que tras sufrir el golpe del gol nórdico empezó a despertar. Anderson se proyectó por izquierda y abrió para Gordon, que encaró hacia adentro y se la cedió al medio del área a Bellingham. El volante del Real Madrid superó a Heggem y definió cruzado de zurda para superar a Nyland y empatar el encuentro.

Minuto 35: ¡Gooool de Noruega!

Noruega venía tranquilo en el partido. Tenía posesiones largas lejos del área rival y no se despeinaba en marcar cerca de su área, hasta que a los 34 pisó por primera vez el acelerador. Primero Ryerson centró a Haaland y el nueve casi pone el 1-0, pero Pickford atajó. Cuando Inglaterra quiso sacar la contra, Berg anticipó a Kane y la pelota le quedó por izquierda a Andreas Schjelderup, que sorprendió al golero inglés sacando un disparo cruzado que se metió en el ángulo derecho para darle la ventaja a los nórdicos.

Minuto 28: la tuvo Kane

Una falta cerca del área nórdica fue tomada por Harry Kane, que intentó romperle el arco a Nyland con un potente disparo, que sin embargo se fue por arriba del arco. Segunda chance inglesa en el encuentro.

Minuto 23: casi abre el marcador Inglaterra antes de la pausa de hidratación

Nico O'Reilly desbordó por primera vez por izquierda y mandó un centro al segundo palo que quedó largo. Noni Madueke logró dominar el balón, llegó a línea de fondo dentro del área y volvió a centrar a la izquierda, donde volvió a aparcer O'Reilly. Sin embargo, el lateral del Manchester City no logró conectar con fuerza el balón y la pelota se perdió lentamente al costado de un arco que no tenía a Nyland. Apenas la pelota se fue afuera el juez Turpin indicó que era la hora de la pausa de hidratación.

Minuto 15: partido muy igualado

Inglaterra y Noruega arrancaron analizándose. Inglaterra busca atacar por las bandas, sobre todo por la izquierda, entre Anthony Gordon y Nico O'Reilly, pero no encuentra profundidad. En tanto, los nórdicos logran mantener la pelota muy lejos del área rival, con un Odegaard que debe bajar cerca de los defensas para darle mayorías a su equipo en salida.

Minuto 0: comenzó el partido en Miami

Un minuto de silencio emotivo

Todo el Estadio de Miami quedó enmudecido cuando los altoparlantes del recinto pidieron realizar un minuto de silencio por el fallecimiento de Jayden Adams, futbolista de la selección de Sudáfrica que participó del Mundial 2026 y murió este sábado.

Los árbitros del partido

El francés Clément Turpin será el árbitro principal del encuentro entre Inglaterra y Noruega. Nicolas Danos y Benjamin Pages, también de Francia, serán los asistentes, mientras que el cuarto árbitro y el árbitro de reserva son españoles: Alejandro Hernández Hernández y José Naranjo.

En el VAR estarán Jérôme Brisard (Francia), Armando Villarreal (Estados Unidos) y Carlos del Cerro Grande (España).

Harry Kane vs Erling Haaland

El encuentro de este sábado entre Inglaterra y Noruega servirá para presenciar un choque de delanteros de primer nivel: Harry Kane y Erling Haaland.

El delantero inglés lleva seis goles anotados en el torneo, mientras que el noruego (nacido en Inglaterra) va siete tantos, por lo que ambos siguen en carrera para buscar ser los goleadores del Mundial, cerca de los ocho goles de Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Kane ya tiene dentro de sus galardones el premio a máximo goleador del Mundial de Rusia 2018, que obtuvo con seis tantos, los mismos que ya tiene en este torneo. Con sus dos tantos en Qatar 2022 acumula un total de 14 goles mundialistas, lo que lo ubica en el quinto lugar de la tabla histórica de la copa, empatado con Gerd Muller y por detrás de Ronaldo (15 goles), Miroslav Klose (16), Kylian Mbappé (20) y Lionel Messi (21).

Haaland, en tanto, irrumpió con fuerza en su primera Copa del Mundo, llevando a Noruega por primera vez a unos cuartos de final del torneo.

Harry Kane y Erling Haaland

Harry Kane y Erling Haaland

Confirmado Noruega

El noruego Ståle Solbakken eligió a los siguientes jugadores: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjron Heggem, David Moller Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg, Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Andreas Schjelderup y Erling Braut Haaland.

Confirmado Inglaterra

El DT alemán Thomas Tuchel mandará al siguiente once a la cancha para enfrentar a Noruega: Jordan Pickford; Ezri Konza, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Antonhy Gordon; Harry Kane.

¿Por dónde ver el partido entre Inglaterra y Noruega?

La transmisión oficial del partido en televisión para el territorio uruguayo estará a cargo de la señal exclusiva DSports.

En el ámbito digital, el encuentro se podrá seguir en vivo vía streaming a través de la plataforma DGO.

Comienza el blog de Referí del partido entre Inglaterra y Noruega

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