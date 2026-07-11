Inglaterra y Noruega se enfrentarán este sábado a las 18:00 en Miami por los cuartos de final del Mundial 2026, en un encuentro en el que los británicos buscarán volver a semifinales de la copa, y los nórdicos hacer historia metiéndose por primera vez en esa instancia.
Inglaterra vs Noruega EN VIVO por el Mundial 2026: le anulan un penal a los británicos tras el gol de Bellingham
El encuentro será seguido con atención por Suiza y Argentina, que se enfrentarán a las 22:00 y definirán quién será el rival del ganador del primer cruce en las semis