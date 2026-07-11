Un estadio difícil: Nacional solo ganó uno de los últimos cinco partidos ante Danubio en Jardines del Hipódromo, con muchos empates sin goles

Danubio y Nacional empataron 0-0 este sábado por la tarde en el estadio Jardines del Hipódromo María Micheff de Lazaroff , por la quinta fecha del Torneo Intermedio . Se trata de un nuevo golpe para el Tricolor , que tenía la posibilidad de quedar como puntero de su grupo tras el empate de Deportivo Maldonado con Albion.

El Bolso contó con chances para llevarse el partido , pero se topó con una gran actuación de Mauro Goicoechea y con poca efectividad en el ataque, y el empate lo mantiene a un punto del Depor en la tabla del Grupo B del Intermedio, y a ocho del equipo de Maldonado en la Tabla Anual que lidera.

Las últimas visitas de Nacional a Jardines dejan claro que el Tricolor no la pasa bien cuando tiene que visitar la casa de Danubio . De los últimos cinco partidos entre ambos en ese estadio, el Bolso solo ganó uno y los cuatro restantes terminaron todos en empate 0-0.

La racha comenzó el 9 de abril de 2023, con un 0-0 correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de aquel año. El Bolso desaprovechó una chance de acercarse a Peñarol en la punta de ese torneo, que fue finalmente el ganador, mientras que Danubio terminó la competencia en el puesto 13 con 15 puntos.

La única victoria que registró Nacional en estos últimos encuentros fue por la quinta fecha del Torneo Intermedio de 2024, cuando se despachó con una goleada 6-0. Alexis Castro, Diego Zabala, Antonio Galeano por duplicado, Gabriel Baez y Gonzalo Petit, con su primer tanto en Primera, anotaron los tantos de una goleada ante un Franjeado que tras el golpe comenzó una remontada que lo llevó de la parte baja de la tabla a la zona de copas internacionales.

El Tricolor, en tanto, ganó el Intermedio en una final ante Peñarol, pero luego perdió la Liga AUF Uruguaya ante el Carbonero. Un encuentro muy importante para este desenlace fue el siguiente que bolsos y franjeados jugaron en Jardines, por la fecha 14 del Torneo Clausura, que también finalizó 0-0. Con el empate el Bolso perdió la punta del Clausura y le dejó el campeonato servido en bandeja a Peñarol, que en la siguiente fecha le ganó a Fénix y se coronó campeón uruguayo por ganar el Apertura, el Clausura y la Anual.

El partido previo al empate de este sábado también terminó 0-0. Fue por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, y representó el comienzo de una racha de malos resultados de Nacional que le costó el cargo al DT Pablo Peirano, solo interrumpida por una victoria 3-1 ante Miramar Misiones. En la fecha 14 asumió Jadson Viera, que con dos nuevos empates se llevó la Tabla Anual, que le permitió enfrentar a Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya y llevarse el trofeo.