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Policía encontró un residencial irregular en La Unión: personas mayores estaban hacinadas y pidiendo auxilio

Hay dos detenidas por el caso, la propietaria y la encargada del establecimiento, informaron desde el Ministerio del Interior

11 de julio de 2026 16:04 hs
Archivo: anciana

La Policía de Montevideo encontró un residencial irregular en La Unión en que varias personas mayores estaban hacinadas y pidiendo agua. La propietaria y la encargada del lugar fueron detenidas.

Cerca de las 22 horas del viernes, efectivos policiales recibieron la notificación de gritos de auxilio por la zona y enviaron un patrullero a las calles Mateo Cabral y Comercio. Allí encontraron que desde una ventana dos mujeres y un hombre solicitaban ayuda. Decían que se encontraban encerrados, que habían sufrido caídas y que necesitaban agua.

Con autorización de una vecina, los efectivos ingresaron por una azotea lindera y encontraron a varias personas mayores en espacios reducidos. El lugar funcionaba como residencial, pero no contaba con carteles que lo identificara.

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La propietaria reconoció que el establecimiento funcionaba de manera irregular y que había excedido su capacidad de alojamiento. Tanto ella como la encargada fueron detenidas y están a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de 9° Turno, informaron desde el Ministerio del Interior.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social afirmaron que están "evaluando cada situación" de estos ancianos y tomando en cuenta "las necesidades y posibilidades de cada uno". "Se está trabajando entre las distintas instituciones para dar la respuesta adecuada a cada persona", comunicaron desde la cartera.

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