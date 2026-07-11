Policía encontró un residencial irregular en La Unión: personas mayores estaban hacinadas y pidiendo auxilio

La Policía de Montevideo encontró un residencial irregular en La Unión en que varias personas mayores estaban hacinadas y pidiendo agua. La propietaria y la encargada del lugar fueron detenidas.

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Cerca de las 22 horas del viernes, efectivos policiales recibieron la notificación de gritos de auxilio por la zona y enviaron un patrullero a las calles Mateo Cabral y Comercio. Allí encontraron que desde una ventana dos mujeres y un hombre solicitaban ayuda. Decían que se encontraban encerrados, que habían sufrido caídas y que necesitaban agua.

Con autorización de una vecina, los efectivos ingresaron por una azotea lindera y encontraron a varias personas mayores en espacios reducidos. El lugar funcionaba como residencial, pero no contaba con carteles que lo identificara.

La propietaria reconoció que el establecimiento funcionaba de manera irregular y que había excedido su capacidad de alojamiento. Tanto ella como la encargada fueron detenidas y están a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de 9° Turno, informaron desde el Ministerio del Interior.