"Creemos que fue entregado": responsable del residencial rapiñado contó que delincuentes buscaban cajas fuertes

Uno de los responsables del residencial que fue rapiñado este viernes en la zona del Prado , donde se registró un intercambio de disparos entre delincuentes y policías que dejó a dos funcionarios heridos, dijo que cree que el robo fue entregado , dado que los asaltantes pedían acceder a cajas fuertes.

El hombre contó a Subrayado que el residencial cuenta con unas cajas fuertes donde se guardan pertenencias de los residentes , además de algo de dinero de los usuarios para que esté a resguardo .

" Creemos que fue entregado porque buscaban unas cajas fuertes que nosotros utilizamos para guardar pertenencias . A ellos les llega una información falsa de que en esas cajas fuertes teníamos dinero ", dijo Matías, responsable del residencial.

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Dentro del residencial, los delincuentes que ingresaron a la casa "rompieron las cajas fuertes" y se llevaron una serie de artículos que "no tienen ningún tipo de valor" . De hecho, el hombre contó que muchos aparecieron tirados por la zona. El único dinero que lograron llevarse fue un sobre con $ 2 mil.

"Es la primera vez en la historia del residencial, que tiene más de 40 años. Nunca había habido ningún tipo de robo en el residencial, pero creo que es la realidad que se vive en Uruguay. Las noticias de todos los días, del supermercado que roban, de cualquier lugar", lamentó el responsable del residencial.

También comentó que todos los residentes están bien y que la mayoría ni siquiera se enteraron de que estaban siendo robados. "Quienes sí lo hicieron se lo tomaron hasta con un poco de gracia", agregó y puso como ejemplo una mujer que le recomendó a uno de los delincuentes ir al banco si necesitaba dinero, porque allí no habría.

"Una abuela muy cómica empezó a hablar con el delincuente, le dijo que si quería plata fuera al banco", recordó.

Producto del enfrentamiento con los delincuentes, dos policías resultaron heridos. Uno de ellos recibió un disparo en el pecho, en un lugar lateral que no llega a cubrir el chaleco antibalas. Por otra parte, una funcionaria resultó herida de bala en una pierna y tiene un hematoma en la espalda por el impacto de una bala, que el chaleco sí llegó a contener.

Los delincuentes que llegaron a robar el residencial, ubicado en Millán y Juan Rodríguez Correa, eran cuatro y llegaron al residencial en un auto.

Tras el tiroteo, algunos de los asaltantes lograron escapar en el vehículo y la Policía presume que al menos uno de ellos resultó herido de bala en una pierna durante el intercambio de disparos.