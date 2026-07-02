Un policía fue baleado en el abdomen durante un operativo en barrio Peñarol: el presunto tirador fue detenido

Un efectivo policial resultó gravemente herido tras ser baleado en el abdomen este jueves durante un operativo realizado en la intersección de las calles Heine y Hudson, en barrio Peñarol.

Según la información primaria a la que accedió El Observador, el policía, que integraba un móvil de la Unidad de Respuesta Policial Metropolitana (URPM) Zona III, recibió un disparo en el abdomen luego de que el patrullero fuera atacado a tiros.

Tras el ataque se solicitó apoyo policial, incluido un vehículo blindado, debido a que continuaban efectuándose disparos contra los móviles que llegaron al lugar.

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El efectivo herido fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica y permanece hospitalizado en estado reservado.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que el presunto autor de los disparos fue detenido y que se le incautó un arma de fuego. Además, durante el procedimiento la Policía notó que una persona que caminaba por la zona descartó una bolsa que contenía tres pistolas y cargadores, entre ellos uno modificado y de alta capacidad.

De acuerdo con la información inicial, el ataque ocurrió en el marco de un operativo policial en el que los efectivos intentaban ubicar al ahora detenido. Cuando llegó el apoyo policial, el sospechoso volvió a disparar contra los móviles antes de ser reducido y detenido.

Personal del Departamento de Homicidios trabaja en el caso mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque.

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