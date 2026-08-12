Este miércoles, sobre las 11 de la mañana, se registró un aparatoso accidente de tránsito entre una camioneta Fiorino y un Citroën blanco en la intersección entre Bulevar Artigas y Colorado, en la zona de La Blanqueada. El accidente dejó a los conductores de los respectivos vehículos gravemente heridos, según confirmaron desde la Policía a El Observador.
Dos personas resultaron gravemente heridas tras violento accidente en Bulevar Artigas
Bomberos debió liberar al conductor de una camioneta Fiorino, que se encuentra recibiendo atención médica por un politraumatismo grave