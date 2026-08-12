Dos personas resultaron gravemente heridas tras violento accidente en Bulevar Artigas

Este miércoles, sobre las 11 de la mañana, se registró un aparatoso accidente de tránsito entre una camioneta Fiorino y un Citroën blanco en la intersección entre Bulevar Artigas y Colorado, en la zona de La Blanqueada. El accidente dejó a los conductores de los respectivos vehículos gravemente heridos, según confirmaron desde la Policía a El Observador.

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De acuerdo a testimonios de testigos, consignados por Telemundo (Canal 12), el auto, que venía circulando en dirección al Centro, quedó haciendo "trompos" y luego impactó violentamente contra la camioneta, que circulaba en sentido contrario.

El conductor de la Fiorino quedó atrapado en el vehículo y requirió la asistencia de bomberos para ser liberado. Después fue trasladado a un centro de salud cercano, donde constataron que presentaba un politraumatismo grave. Hasta el momento, es el que presenta mayor gravedad de los dos heridos.

Por otra parte, el otro conductor fue trasladado al Hospital Pasteur y, según las autoridades, sufrió politraumatismos y traumatismo cerrado de tórax.