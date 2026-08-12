Tras muerte de enfermera, sindicato reclama protocolos para que pedir ayuda no implique "quedar expuesto o perder el trabajo"

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) reclamó que se investiguen "a fondo" las circunstancias que rodearon la muerte de Florencia Amorín , auxiliar de enfermería que trabajaba en los hospitales Español y Evangélico y que estaba vinculada a una investigación por el retiro irregular de medicamentos controlados.

En un comunicado, emitido el martes, el sindicato expresó su " profundo pesar " por el fallecimiento de la trabajadora y trasladó sus condolencias y solidaridad a familiares, compañeros y allegados.

La organización señaló que los hechos conocidos en las últimas horas sobre la investigación por el retiro irregular de medicamentos y el posterior fallecimiento de Amorín obligan a realizar " una reflexión profunda que trascienda el caso particular ".

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" No podemos reducir una situación de estas características a una falta disciplinaria, a un delito o a una conducta individual sin analizar integralmente qué estaba atravesando esa trabajadora y qué herramientas de prevención, acompañamiento y asistencia existían a su alcance", sostuvo la federación.

El reclamo de la Federación de Salud Pública

La FFSP puso el foco en la salud mental y los consumos problemáticos entre los trabajadores del sistema sanitario y sostuvo que enfermeros, auxiliares, médicos y técnicos están expuestos diariamente a situaciones de "enorme exigencia emocional, estrés, sobrecarga laboral, sufrimiento y contacto permanente con el dolor y la muerte".

Ante señales de sufrimiento, consumo problemático o deterioro de la salud mental, el sindicato consideró que la respuesta "no puede ser exclusivamente disciplinaria o punitiva".

En ese sentido, reclamó mecanismos institucionales para detectar estas situaciones de forma temprana, garantizar confidencialidad y ofrecer asistencia profesional y acompañamiento tanto al trabajador como a su entorno.

La federación aclaró que la seguridad en el manejo de medicamentos controlados debe estar garantizada mediante los mecanismos necesarios y sostuvo que el control y la asistencia "no son conceptos contradictorios".

"Una institución puede y debe proteger a los pacientes, garantizar la correcta utilización de los medicamentos y, al mismo tiempo, desarrollar políticas de prevención y atención para sus trabajadores", agregó.

Piden investigar las circunstancias del caso

La FFSP reclamó profundizar las políticas de prevención y atención de la salud mental y los consumos problemáticos entre los trabajadores sanitarios, con equipos especializados, mecanismos de detección temprana y protocolos claros.

También pidió garantías para que solicitar ayuda "no signifique quedar expuesto, estigmatizado o perder automáticamente la fuente laboral".

"También entendemos necesario que se investiguen a fondo las circunstancias que rodearon este caso, con respeto por la familia y evitando juicios apresurados, estigmatizaciones o conclusiones que no hayan sido establecidas por las autoridades competentes", expresó el sindicato.

"Detrás de cada trabajador hay una persona. Cuidar a quienes cuidan también debe ser una prioridad del sistema de salud", concluyó.

El cuerpo de Florencia Amorín, de 27 años, fue hallado este martes en la zona de playa Malvín, luego de que la auxiliar de enfermería fuera denunciada como desaparecida por su familia y permaneciera dos días bajo búsqueda.

Según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador, estaba siendo investigada a raíz de una denuncia por el hurto de fármacos controlados, entre ellos fentanilo, morfina y diazepam, en el Hospital Evangélico.

La búsqueda había comenzado en la mañana del domingo 9 de agosto, luego de que la Prefectura de Trouville recibiera información de que Amorín habría ingresado a las aguas del Río de la Plata desde playa Malvín, a la altura del parador Salmuera, y no había regresado a la costa.

De acuerdo con la información aportada por sus familiares a las autoridades, antes de desaparecer había enviado mensajes en los que manifestaba intenciones de atentar contra su propia vida.