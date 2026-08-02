Sindicato del Inisa denunció una agresión a una enfermera en un centro de internación y reclamó mayores medidas de seguridad

La Mesa Sindical del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ) denunció que una enfermera fue agredida por un adolescente internado en el Centro CIAM y reclamó a las autoridades mayores garantías para la seguridad de los trabajadores.

Según informó el sindicato en un comunicado, el episodio ocurrió durante la jornada del sábado, cuando la funcionaria realizaba el procedimiento habitual de administración de medicación.

De acuerdo con la versión sindical, un adolescente atacó directamente a la enfermera y otro trabajador intervino de inmediato para evitar la agresión.

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El funcionario logró contener la situación y resguardar a su compañera, aunque durante la intervención sufrió una lesión en los dedos de una mano, por lo que fue derivado al Banco de Seguros del Estado (BSE) para recibir asistencia médica.

La Mesa Sindical señaló que, tras el episodio, exigió el traslado inmediato del adolescente involucrado, medida que finalmente se concretó. También indicó que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes para contener la situación en el turno y en el resto del centro.

Además, los representantes de los trabajadores mantuvieron una reunión con las autoridades del Inisa para reclamar "garantías reales e integrales" en materia de seguridad y salud ocupacional.

En el comunicado, el sindicato sostuvo que "la salud y la vida de las y los trabajadores no son negociables" y advirtió que no puede naturalizarse la violencia dentro de los centros de internación.

La organización reiteró su reclamo por mayores recursos, medidas concretas de protección y el cumplimiento de condiciones de trabajo seguras, al tiempo que anunció que permanecerá en estado de alerta en defensa de la seguridad y la integridad física de los funcionarios.

El reclamo se da días después del asesinato de un adolescente frente a otro centro del Inisa

La denuncia sindical se conoce pocos días después de otro episodio de violencia vinculado al organismo.

El pasado 29 de julio, un joven de 19 años que se encontraba en régimen de semilibertad fue asesinado a disparos cuando ingresaba a un centro del Inisa ubicado en el barrio Atahualpa, en Montevideo.

La víctima estaba a punto de recuperar su libertad cuando fue atacada. El joven fue encontrado con heridas de arma de fuego en el pecho y en la ingle. En el lugar, la Policía incautó varias vainas calibre 9 milímetros y constató impactos de bala en la fachada del centro.

El responsable del establecimiento declaró que el adolescente estaba ingresando al centro cuando se escucharon múltiples detonaciones. Al salir, los funcionarios lo encontraron tendido sobre la vía pública. Una emergencia médica constató su fallecimiento poco antes de las 21:00.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios, Policía Científica y otras dependencias policiales, bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de 2° Turno.

Tras ese crimen, el Sindicato Único de Trabajadores del Inau e Inisa (Suinau) calificó el hecho como "sin precedentes" y denunció que algunas de las balas atravesaron el portón del centro.

La organización exigió entonces que las autoridades extremaran las medidas de seguridad en los establecimientos del Inisa y anunció que solicitaría reuniones con el gobierno para abordar la situación.

La nueva agresión denunciada este fin de semana en el Centro CIAM vuelve a poner sobre la mesa los reclamos sindicales por mayores condiciones de seguridad para los trabajadores, en un contexto marcado por episodios de violencia dentro y en las inmediaciones de los centros de internación del organismo.