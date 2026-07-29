Joven de 19 años fue asesinado a disparos en puerta de centro del Inisa: estaba a punto de recuperar su libertad

Un joven de 19 años fue asesinado a disparos en la puerta de un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ) del barrio Atahualpa el martes por la noche.

El Sindicato Único de Trabajadores del Inau e Inisa (Suinau) denunció el hecho como "sin precedentes" y aseguró que la víctima "estaba a punto de recuperar su libertad" cuando fue ejecutada.

El joven fue encontrado por oficiales tendido sobre la vía pública con heridas en de arma de fuego en el pecho y en la ingle , confirmaron desde la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador. En el lugar encontraron varias vainas calibre 9 milímetros y se constataron impactos de bala en la fachada de un centro.

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El sindicato también denunció que algunas de las balas atravesaran el portón del centro de Inisa. "Si del otro lado de ese portón hubiera habido un trabajador o algún otro joven de ese centro, hubiéramos lamentado más pérdidas", afirmaron los trabajadores en un comunicado.

Integrantes de la Mesa Sindical de Inisa se hicieron presentes de inmediato en el lugar. "Exigimos a las autoridades que tomen los recaudos necesarios para extremar la seguridad en los centros", agregan desde Suinau. Además detallaron que solicitarán reuniones con el gobierno por este tema.