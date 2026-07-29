"El Directorio de la Jutep se tiene que ir", dijo Abdala tras determinaciones del consejo por fuera de Asesoría Letrada

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala , afirmó que "el Directorio de la Jutep se tiene que ir" , luego de asegurar que el organismo está en "un problema institucional", debido a que el consejo falló por fuera de lo que recomendó la Asesoría Letrada en dos recientes casos .

Este martes, el diario El País publicó que los directores del oficialismo de la Jutep siguieron adelante en dos casos particulares en que la Jurídica había recomendado archivar. Una de ellas fue la que presentó el exsenador del Frente Amplio, Charles Carrera , que denunció a la fiscal subrogante de Corte Mónica Ferrero por "presunta irregularidad por conflicto de interés público" en la designación de la fiscal que lo acusó .

El otro caso tiene como investigado al secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda , denunciado por un edil de su fuerza política por una presunta violación al artículo 124 de la Constitución . Esta reglamentación prohíbe a los legisladores "tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados". Los casos datan de junio y julio.

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En ambos casos la recomendación fue la de archivar , pero los dos directores oficialistas entendieron que los casos deberían de seguir abiertos . El Observador intentó comunicarse con la presidenta de la Jutep Ana María Ferraris , pero prefirió no dar declaraciones al respecto .

Tras comparecencia de la Jutep, el diputado Abdala dijo que estos casos le generaban "una gran preocupación". Para el opositor, la Jutep "está altamente politizada" y "ha manipulado la gestión del organismo", debido a que "actúa con exceso de discrecionalidad y sirviendo a intereses políticos".

"La Jutep utiliza los servicios de la Asesoría Letrada cuando le conviene y cuando no descalifica. Hoy se conocieron dos nuevos ejemplos", agregó Abdala sobre los últimos casos. A su vez destacó que el director por la oposición Luis Calabria "está en minoría, se opone y deja constancia".

"Cuando uno se aparta de la Asesoría Letrada se tiene que dar los fundamentos de manera categórica, cosa que desde el caso (Álvaro) Danza, que fue el primer antecedente, no ha ocurrido nunca", dijo el opositor y aseguró que estos apartamientos con respecto a lo que propone la Jurídica son "sistemáticos".

Foto: Leonardo Carreño

Por otra parte, el diputado del Frente Amplio, Alejandro Zavala, también fue consultado por estos fallos. El oficialista afirmó que el Directorio puede tener una opinión distinta a la de Jurídica. "Si el Directorio tiene otra opinión con fundamentos jurídicos está en todo su derecho", agregó.

"Evaluaremos lo que plantea la oposición, pero sobre la base que nosotros creemos en el Directorio", dijo Zavala. Sobre el caso de Ojeda, contó que es una discusión que incluso mantienen en el Poder Legislativo. "Es algo que el Parlamento aún no ha resuelto", agregó sobre el caso.