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La primera Alerta Amber en Uruguay permitió encontrar sano y salvo a un adolescente de 13 años en Maldonado

El menor de edad faltaba en su casa desde la tarde del martes y volvió por sus propios medios este miércoles por la mañana

29 de julio de 2026 10:57 hs
Archivo

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Diego Battiste

El adolescente de 13 años que era buscado mediante la primera emisión de la Alerta Amber Uruguay volvió por sus propios medios y se encuentra en buen estado de salud.

El menor de edad es del departamento de Maldonado faltaba en su casa desde la tarde del martes y se presentó por sus propios medios este miércoles por la mañana. En cuanto volvió a su hogar se desactivó de inmediato la alerta.

El gobierno lanzó hace dos semanas la Alerta Amber para acelerar la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos. La misma establece "una difusión masiva temprana para que la población pueda aportar información", contó el director de Interpol Juan Alvez.

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La alerta corresponde a una ley votada en 2024, reglamentada en un decreto del siguiente año, que busca localizar a los menores "en el menor tiempo posible y proteger su vida e integridad física, síquica y moral".

El dispositivo no funciona en todos los casos de desaparición de menores. Según detalló el Ministerio del Interior, debe presumirse que en la génesis de la ausencia haya existido un acto delictivo o violento que lo ponga en peligro. Para esto deberá confeccionarse informe de riesgo por parte de técnicos del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes.

Los responsables del menor que formulen la denuncia deben dar el consentimiento para librar la Alerta Amber Uruguay y brindar amplia publicidad del hecho denunciado. En caso contrario, deberá dejarse constancia escrita de la negativa bajo firma y responsabilidad del denunciante.

En este sistema trabaja el Ministerio del Interior coordinado con la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, el Inau y el Sistema Nacional de Emergencias. El director de Interpol contó que las alertas se difunden mediante "portales oficiales, redes sociales, pantallas de puertos y aeropuertos".

La Alerta Amber surgió en Estados Unidos en 1996, luego del secuestro y asesinato de Amber Hagerman, una niña de nueve años que desapareció mientras andaba en bicicleta en Texas.

El caso impulsó la creación de un mecanismo para movilizar rápidamente a la ciudadanía y a las instituciones cuando desaparece un menor de edad en circunstancias que hacen presumir un grave riesgo para su vida.

Con el paso de los años, el sistema fue adoptado por más de 45 países y ahora comenzará a funcionar también en Uruguay.

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