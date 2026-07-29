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Federico Paz habló por primera vez de su nueva relación y presentó a Eva, su actual pareja

El periodista deportivo aseguró que está "disfrutando el presente", en una faceta de su vida privada que hasta ahora había mantenido en reserva.

29 de julio de 2026 9:32 hs
Federico Paz

Federico Paz

Canal 4

El periodista deportivo y conductor Federico Paz habló públicamente por primera vez sobre su presente sentimental y presentó a Eva, su actual pareja.

"Ella es Eva, mi actual pareja. Por primera vez estoy hablando de esto. Se ha transformado en alguien muy importante de mi vida", afirmó el martes durante una entrevista concedida a Con Vos.

Federico Paz habló por primera vez de su nueva relación y presentó a Eva, su actual pareja

Si bien el integrante de Telenoche (Canal 4) no brindó mayores detalles sobre la relación, aseguró que está "disfrutando el presente", en una relación a faceta de su vida privada que hasta ahora había mantenido en reserva.

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"Son etapas de la vida en las que entendés que hay que vivir y disfrutar el presente, y te encontrás con gente valiosa, sin olvidar lo valioso que viví para atrás", agregó Paz.

Reconocido por su trayectoria en la televisión uruguaya, el conductor de Teledía Primera Hora mantuvo históricamente un perfil reservado respecto de su vida privada. El conductor estuvo casado con Fabiana Lorenzo, con quien tuvo dos hijas, Belén y Paulina, a quienes definió como sus "compañeras" y sus "orgullos".

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