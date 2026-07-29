El periodista deportivo y conductor Federico Paz habló públicamente por primera vez sobre su presente sentimental y presentó a Eva, su actual pareja.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

"Ella es Eva, mi actual pareja. Por primera vez estoy hablando de esto. Se ha transformado en alguien muy importante de mi vida", afirmó el martes durante una entrevista concedida a Con Vos.

Federico Paz habló por primera vez de su nueva relación y presentó a Eva, su actual pareja Con Vos (YouTube) Si bien el integrante de Telenoche (Canal 4) no brindó mayores detalles sobre la relación, aseguró que está "disfrutando el presente", en una relación a faceta de su vida privada que hasta ahora había mantenido en reserva.

"Son etapas de la vida en las que entendés que hay que vivir y disfrutar el presente, y te encontrás con gente valiosa, sin olvidar lo valioso que viví para atrás", agregó Paz.