Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Miércoles:
Mín  10°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / FINANZAS PÚBLICAS

Uruguay vuelve al mercado internacional de deuda con reapertura de bonos globales en pesos y en dólares

La operación forma parte del programa de financiamiento previsto por el gobierno e incluye la recompra global y local de títulos de corto plazo

28 de julio de 2026 10:39 hs
image

Uruguay lanzó este martes la reapertura del bono global en pesos nominales, con vencimiento en 2035, y del bono global en dólares, con vencimiento en 2037.

La operación también incluye la recompra de bonos globales en moneda nacional con vencimiento en 2028, en unidades indexadas (UI) con vencimiento en 2028 y en dólares con vencimiento en 2027, según informó la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En paralelo, se realizará una operación de recompra local de Notas de Tesorería en pesos con vencimiento en diciembre de 2026 y febrero de 2029, en UI con vencimiento en enero de 2027 y Letras de Regulación Monetaria con vencimientos en 2026 y 2027. En ella podrán participar los inversores que hayan demandado la emisión global.

Más noticias

Tras cerrar el anillo eléctrico del norte, UTE va por un tercer corredor de 500 kV para reforzar el suministro hacia el sur

Cuánto se estima recaudar con el "impuesto Temu", uno de los pilares del MEF para generar más ingresos

Las necesidades totales de financiamiento del Gobierno Central para el año en curso se proyectan en US$ 6.889 millones, de los cuales US$ 2.492 millones corresponden al pago neto de intereses y US$ 2.906 millones a amortizaciones de capital y cancelaciones anticipadas derivadas de operaciones de manejo de pasivos.

Las fuentes de financiamiento son principalmente las emisiones de títulos soberanos en los mercados local e internacional, además de los desembolsos de préstamos de organismos multilaterales de crédito.

La emisión bruta total de títulos públicos en 2026, tanto en los mercados internacional como doméstico, se estima en aproximadamente US$ 5.988 millones.

En los primeros seis meses del año, el gobierno emitió títulos por el equivalente a US$ 1.943 millones, exclusivamente en el mercado doméstico.

Además, el financiamiento de 2026 se complementará con préstamos de organismos multilaterales de crédito, que se estima alcanzarán los US$ 613 millones.

La última operación en los mercados internacionales se remonta a octubre pasado, cuando el país colocó bonos por US$ 1.750 millones.

Las más leídas

ASSE denunciará al exdirector del Hemocentro de Maldonado: detectaron atrasos en informar a donantes que podían portar enfermedades

Caso Charles Carrera: la historia clínica sobre Bonomi que se acordó ingresar a juicio y la molestia de la defensa por la "mala fe" de fiscalía

Una mujer apareció muerta sobre la Ruta 16: un vehículo volvió a atropellar el cuerpo y escapó

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 28 de julio

Temas

deuda bonos mef

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos