Uruguay vuelve al mercado internacional de deuda con reapertura de bonos globales en pesos y en dólares

Uruguay lanzó este martes la reapertura del bono global en pesos nominales, con vencimiento en 2035, y del bono global en dólares, con vencimiento en 2037.

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La operación también incluye la recompra de bonos globales en moneda nacional con vencimiento en 2028, en unidades indexadas (UI) con vencimiento en 2028 y en dólares con vencimiento en 2027, según informó la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En paralelo, se realizará una operación de recompra local de Notas de Tesorería en pesos con vencimiento en diciembre de 2026 y febrero de 2029, en UI con vencimiento en enero de 2027 y Letras de Regulación Monetaria con vencimientos en 2026 y 2027. En ella podrán participar los inversores que hayan demandado la emisión global.

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Las necesidades totales de financiamiento del Gobierno Central para el año en curso se proyectan en US$ 6.889 millones, de los cuales US$ 2.492 millones corresponden al pago neto de intereses y US$ 2.906 millones a amortizaciones de capital y cancelaciones anticipadas derivadas de operaciones de manejo de pasivos.

Las fuentes de financiamiento son principalmente las emisiones de títulos soberanos en los mercados local e internacional, además de los desembolsos de préstamos de organismos multilaterales de crédito.

La emisión bruta total de títulos públicos en 2026, tanto en los mercados internacional como doméstico, se estima en aproximadamente US$ 5.988 millones.

En los primeros seis meses del año, el gobierno emitió títulos por el equivalente a US$ 1.943 millones, exclusivamente en el mercado doméstico.

Además, el financiamiento de 2026 se complementará con préstamos de organismos multilaterales de crédito, que se estima alcanzarán los US$ 613 millones.

La última operación en los mercados internacionales se remonta a octubre pasado, cuando el país colocó bonos por US$ 1.750 millones.