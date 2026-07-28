Cuánto se estima recaudar con el "impuesto Temu", uno de los pilares del MEF para generar más ingresos

El Ministerio de Economía estima que habrá una mayor recaudación a la prevista en el Presupuesto con la que podrá mantener los objetivos fiscales a pesar de un menor crecimiento . El mayor nivel de ingresos se prevé al tomar en cuenta algunos tributos nuevos como el “impuesto Temu” o el de los autos eléctricos .

El proyecto de Rendición de Cuentas recortó las tasas de crecimiento manejadas en el Presupuesto quinquenal , pero aun así el equipo económico mantuvo la meta fiscal para todo el período. ¿Cuál es el sustento? Una nueva estimación de recaudación de algunos impuestos y la puesta en práctica de otros tributos .

Un caso es e l Impuesto Mínimo Global . “Tenemos una reestimación, con mucha mejor información, del rendimiento que hace un año atrás. Cuando estábamos en proceso de construcción no teníamos la información de cada una de las empresas que son pasibles de entrar”, dijo el ministro de Economía, Gabriel Oddone , en una entrevista con El Observador.

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“Ahora ya sabemos cuál es el universo de compañías, cuál es su contribución al impuesto y ya estamos midiendo lo que potencialmente se va a recaudar”, añadió.

El ministro expuso que también hay “estimaciones mucho más fidedignas” sobre la recaudación del impuesto a las ganancias de capital en el exterior. “Esos dos casos, con los que habíamos sido muy conservadores en la estimación original, nos están dando un poco mejor”, señaló.

El “impuesto Temu” y los autos eléctricos

Desde el 1º de mayo rigen modificaciones al régimen de encomiendas postales internacionales. Hasta esa fecha, la franquicia permitía hasta tres compras web en el exterior en un año, con un tope de US$ 200 y 20 kilos por vez. Si se cumplía con ese requisito, los productos ingresaban a Uruguay sin pagar impuestos de importación.

Desde hace dos meses se mantienen las tres anuales, pero el monto total pasó a US$ 800. La modificación más sustancial -que rápidamente fue calificada como el “impuesto Temu”- fue que las compras efectuadas en China pasaron a ser gravadas con IVA (22%), sin importar el valor de la factura.

Temu

Tras una primera evaluación, desde el Ministerio de Economía informaron a El Observador que se estima una recaudación de entre US$ 38 y US$ 40 millones al año por ese concepto.

“Las estimaciones preliminares del impuesto Temu están en línea con lo que teníamos previsto el año pasado. No tenemos sorpresas; ni para bien, ni para mal”, mencionó Oddone.

Otro cambio, aunque menor, se produjo en las compras web realizadas en Estados Unidos. Por un lado sigue rigiendo lo que establece el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones (TIFA) firmado entre Uruguay y el país norteamericano: si cada una de las tres permitidas no supera los US$ 200 sigue sin pagar impuestos de importación. Pero si alguna excede esa cifra (por tener un cupo de hasta US$ 800 al año) deberá pagar IVA.

El cuarto cambio tributario con el que el equipo económico pretende mejorar la recaudación es con el Impuesto Específico Interno (IMESI) a los autos eléctricos.

El 30 de junio pasado, el Poder Ejecutivo resolvió, a través de un decreto, modificar las exoneraciones tributarias y aplicar el impuesto a los vehículos eléctricos cuyo valor de importación supere los US$ 19.000 de forma gradual y en dos franjas establecidas.os

El texto indicó que las unidades con un valor entre esa cifra y US$ 27.000 serán gravadas con un IMESI de 5%, mientras que las que superen los US$ 27.000 tributarán un 9%.

En tanto, los autos eléctricos con un valor de hasta US$ 19.000 seguirán sin pagar el impuesto.

Para el caso de los vehículos híbridos se planteó un IMESI diferencial que va desde 7% a 34,5% dependiendo de la cilindrada.

El decreto señaló que los cambios comenzarán a regir a partir del 1º de enero de 2027 y la previsión es que generen US$ 16 millones.

Oddone sostuvo que con esos cuatro impuestos se generarán más recursos que le permitirán al gobierno cumplir con los objetivos fiscales durante el resto del período.

“¿Cómo vamos a llegar con menos crecimiento a cumplir las metas? Con algunos ingresos que nos van a rendir más; con otros que son nuevos y porque estamos haciendo un manejo del gasto cuidadoso”, explicó.