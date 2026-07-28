Movida gerencial: Aguada Park tiene nueva gerenta de marketing, Itaú revela quién liderará su segmento de alto patrimonio y ejecutivo anuncia su salida de VML Uruguay

La última semana dejó varios movimientos en las cúpulas ejecutivas de empresas locales e internacionales . En este período Aguada Park incorporó una nueva gerenta de marketing y asuntos corporativos, Itaú definió quién liderará el segmento de Private Bank y y el chief creative officer de VML Uruguay, Rafael Barthaburu, anunció el cierre de su etapa en la empresa. En el plano internacional Nike designó a un nuevo vicepresidente ejecutivo y director financiero.

A continuación, un repaso por las últimas novedades en los equipos de las empresas en Uruguay y el mundo.

Aguada Park Free Zone designó a Fabiana Valiño como gerenta de marketing y asuntos corporativos . La ejecutiva cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de negocios internacionales, expansión de mercados y atracción de inversiones . Anteriormente fue global services investment promotion & aftercare specialist en Uruguay XXI, integró el Grupo Techint y fue commercial and marketing manager en Parque de las Ciencias Free Zone. El objetivo de su gestión, adelantó a Café y Negocios, es contribuir a generar impacto, conectando la propuesta de valor de Aguada Park y las oportunidades que ofrece el régimen de zonas francas de Uruguay, con empresas e inversiones de alcance global.

“Me entusiasma asumir este desafío en un momento de crecimiento y expansión de Aguada Park . Hacerlo junto a un equipo con el que compartimos el compromiso de aportar nuestra mejor versión, lo hace aún más motivador”, sostuvo en intercambio con Café y Negocios.

Itaú revela quién liderará el área de Private Bank en Uruguay

Sebastián Sarazola será el nuevo gerente de Itaú Private Bank en Uruguay, la plataforma de banca privada que la institución lanzó recientemente en el país para atender a clientes de alto patrimonio. El ejecutivo mantendrá, además, su actual responsabilidad al frente de Itaú Personal Bank.

"Queremos combinar la cercanía que caracteriza a Itaú Uruguay con el acceso a una plataforma de inversiones locales y globales y planificación patrimonial. Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia hiper personalizada, basada en el conocimiento profundo de cada cliente, sus necesidades y objetivos de vida", afirmó el ejecutivo en diálogo con Café y Negocios sobre los cometidos de su nuevo rol.

Sarazola ingresó a Bank Boston en 2004, entidad que fue adquirida por Itaú en 2007. Desde entonces desarrolló su carrera dentro del banco, desempeñándose en áreas como Créditos y Negocios con el Exterior. En 2012 se incorporó al área comercial de Itaú Corporate, donde fue ejecutivo y posteriormente gerente. En 2025 asumió el liderazgo de Itaú Personal Bank, el segmento destinado a clientes de alta renta, y ahora también estará al frente del lanzamiento y desarrollo de Itaú Private Bank en Uruguay.

En cuanto a los desafíos del nuevo rol, el gerente de Itaú Private Bank e Itaú Personal Bank destacó que liderar la llegada de este modelo de atención a Uruguay implica consolidar una propuesta diferencial.

“Uruguay es un mercado particular para este tipo de clientes, donde conviven en la oferta diferentes actores regulados por BCU que ofrecen diferentes servicios aislados. Nosotros podemos hacer una combinación potente de todos esos servicios juntos, desde el Banco, con el respaldo del mayor banco de Latinoamérica y un gran equipo en Uruguay, Miami, Brasil y Zurich”, sostuvo.

Además, agregó que hoy las decisiones patrimoniales son cada vez más complejas y globales.

Ejecutivo anuncia su salida de VML Uruguay

El chief creative officer de la agencia de publicidad VML Uruguay, Rafael Barthaburu, anunció el cierre de su ciclo en la empresa. El ejecutivo, que cuenta con más de 30 años de experiencia como creativo en la industria publicitaria de Latinoamérica, liderando equipos y proyectos en Uruguay, Colombia y México, aún no adelantó cuál será el próximo paso en su carrera profesional.

Barthaburu ocupaba el cargo desde julio de 2023, en lo que marcó su segunda etapa en la compañía, anteriormente también se había desempeñado como CCO de VML para Uruguay, Colombia y México.

“Me voy con el orgullo de haber sido parte de un período histórico para la agencia y para la publicidad uruguaya, logrando posicionar a VML como la agencia más premiada del país y consiguiendo que “The Rewards Bag”, de Supermercados TaTa, se convirtiera en la idea más premiada de la historia de la publicidad uruguaya”, sostuvo en un posteo en su cuenta de LinkedIn.

Movida gerencial internacional: Nike anunció un nuevo vicepresidente ejecutivo y director financiero

Nike es una de las varias marcas de vestimenta que retiró sus operaciones de Rusia GREG BAKER / AFP

La multinacional estadounidense de calzado y ropa deportiva Nike anunció un cambio en su cúpula ejecutiva. A partir de esto, David Denton se incorporará a la empresa como vicepresidente ejecutivo y director financiero a partir del próximo 17 de agosto. Por su parte, Matthew Friend, quien ocupaba hasta ahora ese rol, dejará el cargo de vicepresidente ejecutivo y director financiero en esa fecha, y permanecerá en la empresa hasta el 4 de septiembre “para garantizar que la transición se realice de forma ordenada”, dijeron desde la empresa.

“Denton encabezará la organización global de finanzas de Nike y trabajará estrechamente con el presidente y director ejecutivo Elliott Hill, así como con el equipo de liderazgo sénior para promover una ejecución disciplinada, una asignación eficiente de capital y la creación de valor a largo plazo”, sostuvieron desde Nike en un comunicado.

Denton se incorpora a Nike luego de un pasaje por Pfizer, donde se desempeñaba como director financiero y vicepresidente ejecutivo desde mayo de 2022. Antes de unirse a Pfizer, fue director financiero y vicepresidente ejecutivo de Lowe’s. de 2018 a 2022, donde supervisó las finanzas, la estrategia y otras funciones empresariales, además de impulsar la transformación de la empresa y sus prioridades de crecimiento.

"Me entusiasma colaborar con Elliott y con el equipo de liderazgo para promover las prioridades de la empresa, invertir con disciplina y ayudar a generar valor sostenible a largo plazo, conforme Nike continúa liderando con el deporte y apoyando a atletas de todo el mundo", sostuvo el ejecutivo.

Por su parte, el CEO de la empresa aseguró que la compañía atraviesa un momento natural para una transición de liderazgo, a medida que pasa de acciones fundamentales a un crecimiento sostenido a través de su modelo operativo Sport Offense, una estrategia global de Nike que unifica los equipos de de innovación, diseño y producto de Nike, Jordan y Converse en una sola unidad creativa.