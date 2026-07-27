Ministerio de Transporte avaló rescisión de contrato de ANP a Lobraus en el puerto de Montevideo

El Ministerio de Transporte (MTOP) respaldó la decisión tomada por la Administración Nacional de Puertos (ANP) de rescindir el contrato del operador Lobraus en el puerto de Montevideo . El Tribunal de Cuentas también se había expedido en el mismo sentido.

Tras constatar meses de incumplimiento de contrato, la ANP resolvió en enero de este año el cese de las actividad de la compañía que brindaba servicios logísticos en el puerto.

La resolución que terminó la relación contractual indicó que Lobraus había generado una deuda por canon (contraprestación por ocupación de espacio portuario) de US$ 363.169 al 10 de diciembre de 2025 . Añadió que la empresa fue intimada, pero no cumplió con el pago. Además, mantenía facturas pendientes por $ 2.340.158. E n total, la empresa le adeudaba a la ANP más de US$ 500.000.

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En junio, el Tribunal de Cuentas (TCR) acordó no formular observaciones a la rescisión . En el documento, el TCR consideró que la rescisión dispuesta estaba alcanzada por las normas que regulan el otorgamiento de las concesiones. Agregó que se pudo constatar el incumplimiento de la compañía en el pago del canon, registrándose una deuda significativa y un retraso prolongado, configurándose la causal de rescisión prevista contractualmente para el caso de mora reiterada.

El tribunal expuso que la ANP remitió reiteradas intimaciones de cumplimiento y de pago y otorgó oportunidades suficientes para la regularización de la situación, pero Lobraus no canceló las deudas.

Con esos dos antecedentes solo faltaba la posición del Poder Ejecutivo y eso ocurrió el jueves pasado con una resolución del MTOP. El ministerio tomó en cuenta los incumplimientos de las inversiones previstas que habían sido constatadas por la ANP y también las deudas de 10 meses en el pago del canon (nueve consecutivos).

Mencionó un informe jurídico de la cartera que expresó que la decisión tomada por la ANP había sido “estudiada y fundamentada en una plataforma fáctica lo suficientemente clara”.

Sobre esa base aprobó la resolución del directorio de la ANP del 14 de enero de ese año que dispuso la rescisión del contrato a Lobraus.