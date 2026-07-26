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Así quedaron las tablas de posiciones de las series del Torneo Intermedio, la Anual y el descenso, tras el triunfo de Cerro ante Racing que cerró la sexta fecha

El conjunto de Sayago se quedó sin la posibilidad de acceder al liderazgo de la Acumulada

26 de julio de 2026 17:34 hs
Cerro derrotó a Racing por el Torneo Intermedio

Cerro derrotó a Racing por el Torneo Intermedio

FOTO: @LigaAUF

Con el importante triunfo de Cerro por 1-0 a Racing en la tarde de este domingo se cerró la sexta fecha del Torneo Intermedio que había quedado trunca el fin de semana pasado luego de que la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales decretara un paro debido a la agresión que sufrió el jugador Jean Martínez de Rentitas tras el 0-0 ante Cerrito por la Segunda división profesional.

Nahuel Arena

Nahuel Arena

De esa manera, con el gol de Nahuel Arena para la victoria, les privó además a los de Sayago, de haber podido quedar como líderes de la Tabla Anual si hubieran conseguido un triunfo en el Estadio Luis Tróccoli.

Las tablas de posiciones son importantes a esta altura del año

Así quedaron las tablas de las series del Torneo Intermedio y la Tabla Anual:

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Las sorprendentes declaraciones del excompañero de Luis Suárez en Liverpool, Jamie Carragher, sobre Jürgen Klopp luego de que se hiciera cargo de la selección de Alemania

A su vez, así quedó la tabla del descenso en el que se comprometió nuevamente Danubio; vale recordar que bajan a Segunda división profesional los tres últimos:

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Torneo Intermedio Cerro Racing tabla de posiciones Tabla Anual La tabla del descenso

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