Con el importante triunfo de Cerro por 1-0 a Racing en la tarde de este domingo se cerró la sexta fecha del Torneo Intermedio que había quedado trunca el fin de semana pasado luego de que la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales decretara un paro debido a la agresión que sufrió el jugador Jean Martínez de Rentitas tras el 0-0 ante Cerrito por la Segunda división profesional.
Así quedaron las tablas de posiciones de las series del Torneo Intermedio, la Anual y el descenso, tras el triunfo de Cerro ante Racing que cerró la sexta fecha
El conjunto de Sayago se quedó sin la posibilidad de acceder al liderazgo de la Acumulada