Así quedaron las tablas de posiciones de las series del Torneo Intermedio, la Anual y el descenso, tras el triunfo de Cerro ante Racing que cerró la sexta fecha

Con el importante triunfo de Cerro por 1-0 a Racing en la tarde de este domingo se cerró la sexta fecha del Torneo Intermedio que había quedado trunca el fin de semana pasado luego de que la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales decretara un paro debido a la agresión que sufrió el jugador Jean Martínez de Rentitas tras el 0-0 ante Cerrito por la Segunda división profesional.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Nahuel Arena Foto: @LigaAUF De esa manera, con el gol de Nahuel Arena para la victoria, les privó además a los de Sayago, de haber podido quedar como líderes de la Tabla Anual si hubieran conseguido un triunfo en el Estadio Luis Tróccoli.

Las tablas de posiciones son importantes a esta altura del año Así quedaron las tablas de las series del Torneo Intermedio y la Tabla Anual: