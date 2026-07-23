Así se juega el complemento de la fecha 6 del Torneo Intermedio, luego del paro de futbolistas: canchas, horarios y jueces de los cuatro partidos pendientes

Este viernes 24 de julio comenzará a disputarse el complemento de la fecha 6 del Torneo Intermedio, luego de que esta se suspendiera por el paro que decretó la Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP) el pasado sábado por los incidentes ocurridos entre Rentistas y Cerrito, y que levantó este miércoles.

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Con los partidos de Nacional y Peñarol ya disputados, quedaron cuatro encuentros pendientes de la fecha. El primero que se jugará será el de Montevideo City Torque y Danubio, a las 19:00 de este viernes en el Estadio Centenario.

El sábado 25 se jugarán dos cruces, y el domingo 26 se completará la fecha con el cuarto partido.

Según informó Referí, la AUF decidió postergar la fecha 7 del Intermedio para el fin de semana del 1 y 2 de agosto y jugar la final del Intermedio el miércoles 5 de agosto, cuando estaba prevista para el domingo 2.