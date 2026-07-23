Así se juega el complemento de la fecha 6 del Torneo Intermedio, luego del paro de futbolistas: canchas, horarios y jueces de los cuatro partidos pendientes

Este viernes 24 de julio comenzará a disputarse el complemento de la fecha 6 del Torneo Intermedio, luego de que esta se suspendiera por el paro que decretó la Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP) el pasado sábado por los incidentes ocurridos entre Rentistas y Cerrito, y que levantó este miércoles.
Con los partidos de Nacional y Peñarol ya disputados, quedaron cuatro encuentros pendientes de la fecha. El primero que se jugará será el de Montevideo City Torque y Danubio, a las 19:00 de este viernes en el Estadio Centenario.
El sábado 25 se jugarán dos cruces, y el domingo 26 se completará la fecha con el cuarto partido.
Según informó Referí, la AUF decidió postergar la fecha 7 del Intermedio para el fin de semana del 1 y 2 de agosto y jugar la final del Intermedio el miércoles 5 de agosto, cuando estaba prevista para el domingo 2.
Esto permitirá mantener la fecha de inicio prevista para el Torneo Clausura, el 9 de agosto. Ese torneo finalizará el 15 de noviembre, y desde el 21 de noviembre al 6 de diciembre se jugarán las finales de la Liga Uruguaya.
Partidos del complemento de la sexta fecha del Torneo Intermedio:
|Día
| Hora
| Partido
| Grupo
| Cancha
| Árbitro
| Asistentes
| VAR
|Viernes 24
|19:00
|City Torque vs Danubio
|B
|Centenario
|Gustavo Tejera
|Carlos Barreiro, Carlos Roca y Marcio Sierra (4°)
|Jonathan Fuentes y Diego Riveiro
| Sábado 25
|15:00
|Central Español vs Cerro Largo
|A
|Palermo
|Javier Feres
|Martín Soppi, Sebastián Silvera y Marcelo García (4°)
|Andrés Cunha y Agustín Berisso
| Sábado 25
|18:00
|Defensor Sporting vs Liverpool
|A
|Franzini
|Mathías De Armas
|Nicolás Tarán, Federico Piccardo y Anahí Fernández (4°)
|Daniel Fedorczuk y Javier Irazoqui
| Domingo 26
|15:00
|Cerro vs Racing
|A
|Tróccoli
|Hernán Heras
|Pablo Llarena, Julién Pérez y Kevin Fontes (4°)
|Daniel Rodríguez y Alberto Píriz
Encuentros de la sexta fecha del Torneo Intermedio por grupo
Grupo A:
18.07: Peñarol-Boston River.
19.07: Central Español-Cerro Largo, Cerro-Racing.
20.07: Defensor Sporting-Liverpool.
Grupo B:
17.07: Albion-Juventud, Nacional-Montevideo Wanderers.
18.07: Progreso-Deportivo Maldonado.
20.07: Montevideo City Torque-Danubio.