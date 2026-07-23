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Así se juega el complemento de la fecha 6 del Torneo Intermedio, luego del paro de futbolistas: canchas, horarios y jueces de los cuatro partidos pendientes

El complemento de la fecha 6 del Torneo Intermedio comenzará el viernes 24 de julio y finalizará el domingo 26

23 de julio de 2026 14:51 hs
Liga AUF Uruguaya&nbsp;

Liga AUF Uruguaya 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Este viernes 24 de julio comenzará a disputarse el complemento de la fecha 6 del Torneo Intermedio, luego de que esta se suspendiera por el paro que decretó la Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP) el pasado sábado por los incidentes ocurridos entre Rentistas y Cerrito, y que levantó este miércoles.

Con los partidos de Nacional y Peñarol ya disputados, quedaron cuatro encuentros pendientes de la fecha. El primero que se jugará será el de Montevideo City Torque y Danubio, a las 19:00 de este viernes en el Estadio Centenario.

El sábado 25 se jugarán dos cruces, y el domingo 26 se completará la fecha con el cuarto partido.

Según informó Referí, la AUF decidió postergar la fecha 7 del Intermedio para el fin de semana del 1 y 2 de agosto y jugar la final del Intermedio el miércoles 5 de agosto, cuando estaba prevista para el domingo 2.

La Mutual levantó el paro tras una reunión en la AUF y el viernes se retoma la disputa del Torneo Intermedio

El ajuste que realizarán al calendario de la Liga Uruguaya, tras el paro de los futbolistas, para continuar la temporada 2026 sin cambios

Esto permitirá mantener la fecha de inicio prevista para el Torneo Clausura, el 9 de agosto. Ese torneo finalizará el 15 de noviembre, y desde el 21 de noviembre al 6 de diciembre se jugarán las finales de la Liga Uruguaya.

Partidos del complemento de la sexta fecha del Torneo Intermedio:

Día Hora Partido Grupo Cancha Árbitro Asistentes VAR
Viernes 24 19:00 City Torque vs Danubio B Centenario Gustavo Tejera Carlos Barreiro, Carlos Roca y Marcio Sierra (4°) Jonathan Fuentes y Diego Riveiro
Sábado 25 15:00 Central Español vs Cerro Largo A Palermo Javier Feres Martín Soppi, Sebastián Silvera y Marcelo García (4°) Andrés Cunha y Agustín Berisso
Sábado 25 18:00 Defensor Sporting vs Liverpool A Franzini Mathías De Armas Nicolás Tarán, Federico Piccardo y Anahí Fernández (4°) Daniel Fedorczuk y Javier Irazoqui
Domingo 26 15:00 Cerro vs Racing A Tróccoli Hernán Heras Pablo Llarena, Julién Pérez y Kevin Fontes (4°) Daniel Rodríguez y Alberto Píriz

Encuentros de la sexta fecha del Torneo Intermedio por grupo

Grupo A:

18.07: Peñarol-Boston River.

19.07: Central Español-Cerro Largo, Cerro-Racing.

20.07: Defensor Sporting-Liverpool.

Grupo B:

17.07: Albion-Juventud, Nacional-Montevideo Wanderers.

18.07: Progreso-Deportivo Maldonado.

20.07: Montevideo City Torque-Danubio.

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