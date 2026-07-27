Colegio Alemán ganó el Apertura de handball en varones y su técnico, Nicolás Sintas, vuelve a dirigir en Italia

Colegio Alemán conquistó el domingo el Torneo Apertura del Federal de handball masculino luego de ganarle 28-25 al vigente campeón uruguayo, Pontevedrés. El triunfo marcó para Alemán la despedida de su entrenador Nicolás Sintas, quien retornará a Italia para seguir su ascendente carrera.

Alfonso De Rossa fue elegido como el MVP de la final en la que fue uno de los goleadores junto con Sebastián Vecino , ambos con siete goles.

Para Colegio Alemán, este título tiene un sabor especial ya que el año pasado no pudo revalidar su título al perder en semifinales del Súper 4 contra Pontevedrés, a la postre campeón contra Scuola Italiana.

"Estamos muy contentos con el título que fue fruto de un cambio de mentalidad que tuvieron los jugadores que le dieron importancia y énfasis a la parte física y eso se notó. Como cuerpo técnico propusimos un juego muy rápido , de una defensa dura y sólida pero con intención de robo de balón para, a partir de eso, correr", dijo a Referí Nicolás Sintas, entrenador de 31 años, hijo de Héctor "Chacha" Sintas, uno de los grandes formadores del handball uruguayo y laureado técnico con Colegio Alemán, además de ser el actual DT de la selección uruguaya en varones.

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Sintas ya había dirigido a Colegio Alemán en 2024, pero en octubre emigró a Italia para convertirse en el primer uruguayo en dirigir en Europa como entrenador jefe. Lo hizo en HC Sannio, un equipo de Serie B, la cuarta división de ese deporte en Italia.

"Sannio es un equipo chico que empezó bien de abajo, pero en la primera temporada logramos el ascenso y por una restructuración de campeonato, pasamos directo a la segunda categoría (Serie A Silver) donde peleamos el descenso. Fue una temporada dura, de muchos aprendizajes, con muchos conflictos en el club que me terminaron cansando porque hasta se llegó a faltas de respeto por parte de los dirigentes y por eso decidí renunciar y volverme a Uruguay. Siempre con la idea de poder volver a Europa, pero con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar", contó Sintas.

"Eso no duró mucho, porque en menos de una semana de haber vuelto me contactaron de Camerano, que estaban buscando entrenador y estaban muy interesados en mí y en cuestión de días lo cerramos. Así que fue todo muy rápido. Como ya había asumido responsabilidades con Alemán y la selección U16, quedamos de empezar el vínculo para la temporada 2026-2027", explicó el joven entrenador.

"Los objetivos con Camerano son a largo plazo. Es un club bien estructurado, con buenas formativas, de las mejores de Italia ya que este año salió campeón en U14, U18 y U20, por lo que la idea es apostar por esos jóvenes, desarrollarlos para en un futuro a tres, cuatro años apuntando a subir con ellos. El equipo va a tener pocos profesionales y muchos chicos de las formativas para formar y mejorarlos", adelantó.

Nico Sintas seguirá siendo parte del cuerpo técnico de la selección mayor masculina encargándose del videoanálisis para los Juegos Odesur, y estará presente en el Mundial de Alemania

Sintas fue jugador de Colegio Alemán, jugó hasta 2022, fue parte de la selección uruguaya U21, empezó como entrenador en las formativas del club donde estuvo de 2017 a 2022, a mediados de ese año se fue a Balonmano Mislata de España donde fue asistente técnico, retornó a Alemán en 2024, estuvo casi dos temporadas en Sannio y ahora volverá a emigrar, a Camerano.

Tiene un máster en Management internacional deportivo, es licenciado en Economía y máster en Big Data Deportivo.

El plantel de Colegio Alemán campeón

Colegio Alemán Foto: @fuhandball

Jugador Puesto Felipe Navarrete Golero Juan Sebastián Anández Golero Gerónimo Revetria Golero Faustino Martín Armador Sebastián Vecino Armador Alfonso de Rossa Armador Juan Francisco Larrosa Armador Santiago Castro Armador Rodrigo Méndez Armador Francisco Castro Armador Ignacio Machiñena Armador Matías Echeverry Extremo derecho Sebastián Hornos Extremo derecho Bautista Tondini Extremo derecho Sebastián Razaboni Extremo izquierdo Alexei Guchín Extremo izquierdo Benjamin Geronés Extremo izquierdo Marcos Mazzilli Pívot Gerónimo Kupferschmidt Pívot

Juan Abdala fue el otro entrenador del equipo, Chacha Sintas el asistente junto con Daniel Cleffi, y los prepadores físicos Diego Bouza y Santiago Sosa.

La campaña de Colegio Alemán

Fecha Resultado Primera Pontevedrés 28-22 Segunda Unión Santa Rosa Shangrilá 31-23 Tercera Libre Cuarta Scuola Italiana 36-27 Quinta San Pablo 24-20 Sexta Pontevedrés 22-26 Séptima Unión Santa Rosa Shangrilá 34-26 Octava Libre Novena Scuola Italiana 22-14 Décima San Pablo 32-21 Semifinal Unión Santa Rosa Shangrilá 29-15 Final Pontevedrés 28-25

El equipo ganó 9 de los 10 partidos que jugó, incluidos los dos clásicos contra Scuola Italiana.

Solo perdió en la segunda rueda contra Pontevedrés, pero pudo tomarse revancha en la final.

Unión Santa Rosa Shangrilá terminó tercero al ganarle 30-24 a Scuola Italiana.

Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer en la temporada: Torneo Clausura y Súper 4 con los cuatro mejores de la temporada. Si Alemán gana el Clausura ya será campeón Federal por anticipado, como ocurrió en 2024.

Goleadores del Torneo Apertura de handball