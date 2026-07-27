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Caso Pérez Marexiano: prorrogaron hasta diciembre la prisión preventiva de González Palombo

El exempleado de la corredora de bolsa fue imputado en febrero de 2026 y ahora se prorrogaron hasta diciembre las medidas

27 de julio de 2026 18:20 hs
Ignacio González Palombo. Archivo

Ignacio González Palombo. Archivo

Leonardo Carreño / FocoUy

La jueza Diovanet Olivera accedió a la solicitud de la fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Sandra Fleitas y prorrogó hasta diciembre las medidas de prisión domiciliaria y prohibición de salir del país a Ignacio González Palombo, en el marco del caso de la corredora de bolsa Pérez Marexiano.

En la audiencia que se realizó este lunes la fiscalía argumentó que la investigación continúa y se sigue trabajando en busca de pruebas. También que todavía se busca una solución económica para las partes, como informó El Observador.

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El abogado de una familia de damnificados, Oscar López Goldaracena, dijo que “no están todos los que son” y que confía en que la investigación avance y “se devuelva la plata”.

González Palombo había trabajado en Pérez Marexiano entre 2008 y 2015, donde se encargaba de la realización de estados contables para presentarlos a auditores.

El hoy imputado se presentaba como empleado de Pérez Marexiano para captar inversiones, a quienes hacía depositar el dinero en cuentas que pertenecían a él.

Si bien la denuncia inicial la presentó Pérez Marexiano, representado por Jorge Barrera, alegando que no tenía conocimiento de la actuación de González Palombo en nombre de la empresa, luego el abogado Ignacio Durán amplió la denuncia y denunció a los directores de la sociedad de bolsa, quienes también fueron imputados en junio de este año por asociación para delinquir y estafa.

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