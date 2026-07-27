San José destruyó más de 300 caños de escape incautados por ruidos molestos: una aplanadora los dejó inutilizables

La Intendencia de San José destruyó 330 caños de escape incautados por ruidos molestos ; una maquina aplanadora les pasó por arriba el pasado sábado y los dejó inutilizables.

Los caños de escape fueron incautados por el cuerpo de inspectores de este departamento desde agosto de 2024 hasta la fecha y producían una contravención por ruidos molestos .

Estos elementos emitían sonidos que excedían los límites previstos por la normativa vigente, entre ellas la ley de prevención, vigilancia y corrección de la contaminación acústica del 2004. También contravenía un decreto departamental.

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Los caños se colocaron en el asfalto de la capital departamental, precisamente a lo largo de la calle Viera y Benavídez , entre las intersecciones de las calles Colón y Sarandí. Luego se dio lugar al paso de la aplanadora , como muestran las imágenes captadas por Telemundo (Canal 12).

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La directora general de Tránsito del departamento, Mónica Castro, informó que buscan "endurecer las medidas debido a los problemas de convivencia". También dijo que buscan que se tome conciencia del daño que produce la utilización de estos conductos.

La jerarca explicó que cuando un inspector constata un escape ruidoso, se hace la medición con un sonómetro. En caso de que confirme el exceso de los decibeles establecidos en la normativa, se retiene el vehículo y se aplica una multa de tres Unidades Reajustables, es decir $ 5.768 a valores de julio.

Para regularizar la situación se debe presentar un escape original. En ese caso, el vehículo es devuelto y el escape ruidoso queda incautado para su destrucción, como ocurrió el sábado. Luego, los metales son vendidos como chatarra.