Sebastián Abreu destacó el triunfo clásico de Tijuana ante León porque fueron el "equipo más uruguayo" y jugaron con "los huevos en la garganta"

El entrenador uruguayo Sebastián Abreu se mostró muy orgulloso del triunfo de su equipo, Tijuana, en el clásico ante León en partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura mexicano.

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El único gol del partido lo hizo Gilberto Mora, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, y figura de la selección de México con solo 17 años.

"Los clásicos no se juegan, se ganan. Hoy no jugamos, hoy ganamos. Nuestro equipo quería ganar y defendió. Hoy fuimos el equipo más uruguayo que he visto en mucho tiempo en el campo. Defendimos, defendimos, defendimos, defendimos, defendimos y aprovechamos las poquitas que tuvimos y defendimos a morir y el que entraba lo hacía en esa tónica. Así que feliz de ver que cuando no se puede tener el juego, tenemos la otra parte que es importantísima en el fútbol, porque a veces el rival puede tener virtudes en sacarte el balón, en tener mayor posesión, en tener mayor circulación de balón sin agredirte tanto, pero con mucha posesión de balón. Y el equipo mordió, mordió, mordió, mordió, pero tuvimos una oportunidad, el arquero muy bien, y tuvimos una segunda, la pudimos ejecutar y conseguimos la tercera victoria consecutiva empatando la mejor racha histórica del club", comenzó diciendo Abreu en la conferencia.

"Así que bueno, ladrillito por ladrillito y a pagar el asadito", adelantó. El Loco había anunciado que en caso de ganar le iba a pagar un asado a todo el plantel.