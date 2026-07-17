Rodrigo Aguirre fue víctima de las nuevas reglas del fútbol en su regreso a Tigres de México: mirá su expulsión ante el Tijuana del Loco Abreu por taparse la boca

A pesar de que el Mundial 2026 todavía no terminó, varios países como Uruguay o México ya retomaron la actividad deportiva, y algunos futbolistas que participaron de la copa ya volvieron a jugar en sus clubes . Uno de ellos es Rodrigo Aguirre , que jugó algunos minutos del torneo con la selección uruguaya y que en su regreso a Tigres de México se fue expulsado en su primer encuentro.

Aguirre fue titular en el encuentro entre Tigres y los Xolos de Tijuana, dirigidos por el uruguayo Sebastián Loco Abreu , en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga MX .

Sin embargo, la participación del delantero uruguayo de 31 años en el encuentro apenas duró 45 minutos , cuando el partido ya iba 1-0 a favor de los Xolos gracias a un gol de Ramiro Árciga.

Sobre el final de la primera mitad, Aguirre cayó al suelo en el área rival tras disputar un balón aéreo con el zaguero mexicano Alejandro Gómez . En la transmisión televisiva se ve que el defensor le dijo algo al uruguayo mientras estaba en el suelo, lo que generó que Aguirre se parara y comenzara a discutir con su contrincante .

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En un momento de esta discusión el delantero se tapó la boca para decirle algo al zaguero, algo que desde este Mundial 2026 está prohibido y penado con una expulsión, cosa que se demostró con la roja a Miguel Almirón en el encuentro entre Paraguay y Turquía por la fase de grupos del torneo.

El VAR llamó al árbitro Ismael Lopez, que comunicó en los altoparlantes del estadio de Tijuana que Aguirre se tapó la boca "en medio de un conflicto", por lo que le sacó la tarjeta roja. El uruguayo es la primera víctima de este cambio en el reglamento en el fútbol mexicano.

¡ROJA PARA AGUIRRE!



El “Búfalo” se tapó la boca en una situación de conflicto y el silbante lo expulsó del partido.@Xolos 1-0 @TigresOficial #LigaMX pic.twitter.com/7Q642AGNDy — FOX (@somos_FOX) July 17, 2026

A pesar de contar con un hombre menos, Tigres logró empatar el partido a los 56 minutos con un tanto de Jonathan Herrera, pero en los descuentos los Xolos se llevaron el partido gracias a dos goles de Mourad El Ghezouani, delantero marroquí que ingresó en sustitución del uruguayo Diego Abreu.

Sus compatriotas César Araújo y Fernando Gorriarán también jugaron para Tigres, ambos presentes durante todo el encuentro.