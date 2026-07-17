Final del Mundial 2026 España vs Argentina: se confirmó el árbitro de la definición y el rol que tendrá el único juez uruguayo en los dos últimos partidos

El árbitro esloveno Slavko Vincic será el encargado de dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina , el próximo domingo (16:00 horas), en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey.

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Será el cuarto partido que arbitre el colegiado esloveno en esta Copa del Mundo tras dirigir el Brasil-Marruecos y el Jordania-Argelia, en la fase de grupos, y el México-Ecuador, de los dieciseisavos de final, en el que expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca cuando se dirigía a un contrario, en aplicación de la popularmente llamada 'ley Vinicius-Prestianni' .

Vincic, de 46 años, e internacional desde 2010 dirigió dos partidos en el pasado Mundial de Catar; la sorprendente derrota de Argentina contra Arabia Saudí (1-2), en la primera jornada, y el Gales-Irán, también de la fase de grupos.

España está invicta en cinco partidos con él . Fue el árbitro en la victoria por 2-1 de la selección española sobre Francia, en la Eurocopa 2024, y en la final de la Liga de Campeones de ese año, en la que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund por 2-0.

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Vincic tendrá como asistentes a sus compatriotas Toma Klannik y Andra Kovai, con el jordano Adham Makhadmeh como cuarto colegiado.

Leodan González en el VAR de Francia vs Inglaterra

Leodan González, el único de los cinco jueces uruguayos que sigue en el Mundial 2026, estará a cargo del VAR en el partido por la medalla de bronce que jugarán Francia e Inglaterra este sábado a las 18:00 en Miami.

Los jueces uruguayos en el Mundial 2026: Leodan González, Carlos Barreiro, Gustavo Tejera, Nicolás Tarán y Antonio García

Dicho partido estará a cargo del juez venezolano Jesús Valenzuela Sáez.

Jesús Valenzuela dirigirá el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Con base en EFE