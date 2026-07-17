Con un nuevo nombre en carpeta, Nacional busca fichajes este viernes en el cierre de la inscripción para la Copa Sudamericana, aunque saben que no será fácil

Nacional busca sumar refuerzos a contrarreloj este viernes, día en el que Conmebol cierra las listas de buena fe de jugadores inscriptos para disputar los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana, antes de los partidos que se jugarán la semana próxima.

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Los tricolores enfrentarán a Tigre por el partido de ida de esa fase el próximo martes 21 de julio a las 19:00 en el Gran Parque Central.

La revancha será la próxima semana en Argentina, el martes 28, y el ganador de la serie se medirá ante Montevideo City Torque, el otro club uruguayo que sigue en carrera y que espera ya en octavos de final.

En las últimas horas surgió un nuevo nombre en la lista de jugadores que interesan a los tricolores y es el de Esteban Obregón , el volante argentino de 24 años que juega en Montevideo City Torque.

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Esteban Obregón en Montevideo City Torque

Los tricolores hicieron una oferta por la compra del pase con una plusvalía a futuro, pero por el momento no hay avances. Además, el jugador tiene propuestas del exterior.

En tanto, la operación por el chileno Marcelo Allende, también ex Torque que actualmente juega en Sudáfrica, en Mamelodi Sundowns, se trancó.

Marcelo Allende festeja el gol de la apertura Staff Images / Conmebol

Dicho club pasa por un momento complicado por el fallecimiento de su jugador Jayden Adams, quien disputó el Mundial 2026 con la selección africana, a quien le están realizando homenajes en estos días.

Kike Olivera sigue en carpeta

La otra negociación abierta es la de Cristian “Kike” Olivera, quien nuevamente vuelve a sonar para Nacional, mientras juega en Bahia de Brasil cedido por Gremio de Porto Alegre y con un porcentaje de LAFC de Estados Unidos.

Cristian Kike Olivera en Bahía Foto: Bahía

El atacante quiere jugar en Nacional, pero su actual equipo no quiere liberarlo, por lo que es una negociación con muchas partes que llevaría más días para concretarse.

Con respecto a la situación de Guido Mainero, el extremo argentino de Platense, no hubo avances y en los albos ya dan por hecho que seguirá en el club calamar para jugar Copa Libertadores junto a Nicolás "Diente" López.

Guido Mainero Foto: Gastón Britos/Focouy

Otro nombre que sonó para Nacional, el de Nicolás Fonseca, aún no lo consideran descartado, si bien saben que surgió un interés de PAOK de Grecia.

Difícil para lograr fichajes este viernes

En Nacional consideran que, pese a los intentos, no será fácil lograr fichajes este viernes y poder inscribirlos para que estén a la orden ante Tigre.

Además, en caso de lograr las incorporaciones, tienen que estar con rodaje para que puedan meterse en el plantel de Jorge Bava el martes y/o en el partido de vuelta.

De todas formas, los albos seguirán buscando refuerzos para que estén en octavos de final en caso de avanzar ante Tigre.

Si logran clasificar a la siguiente fase podrán hacer hasta cinco cambios de nombres en la lista para octavos de final ante Montevideo City Torque.

Alexis Martín Arias y Ricardo Vairo

Los albos tienen cinco contrataciones hasta el momento: el golero argentino Alexis Martín Arias, el zaguero y lateral costarricense Francisco Calvo, el volante argentino Bruno Zuculini, quienes ya debutaron ante Danubio el pasado fin de semana por el torneo Intermedio, el extremo zurdo Benjamín Núñez y el delantero Tiziano Correa.

Con esos fichajes entienden que están cubiertos a nivel defensivo, pero buscan al menos dos nombres para reforzar el plano ofensivo.

Federico Bais rumbo a Catar

En lo que respecta a salidas, Nacional sigue adelante con la transferencia del juvenil Federico Bais al fútbol de Catar.

Federico Bais contra Maximiliano Noble en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional Foto: Enzo Santos / FocoUy

El lateral izquierdo que debutó en Primera en esta temporada tiene encaminada su salida, lo que le dejaría ingresos al contado al club.