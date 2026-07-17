9 cosas que debes saber para entender "La Odisea"

"La Odisea" es un épico relato sobre el regreso a casa de un héroe de la Antigua Grecia. Fue escrito hace miles de años y ha sido reinterpretado un sinnúmero de veces.

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En las últimas décadas, se ha adaptado varias veces para la gran pantalla, y este viernes 17 de julio se estrenará una nueva película, del británico Christopher Nolan (director de "Interestelar" y Oppenheimer).

Pero ¿por qué sigue siendo tan popular hoy en día?

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BBC Bitesize te explica los principales temas del célebre poema y algunos aspectos del mundo de la Antigua Grecia, para que llegues preparado al esperado estreno de "La Odisea" de Nolan.

1. Un poema épico

Es un texto de la Antigua Grecia que narra la historia del héroe ficticio Odiseo y su viaje para regresar a su tierra natal.

Se trata de un poema épico, es decir, un poema extenso que relata las aventuras de un héroe de tiempos remotos.

La palabra "épico" proviene del término griego antiguo epos, que significa "relato", "palabra" o "poema".

El texto original está escrito en verso, por lo que mantiene un ritmo constante aunque no siempre rima.

La obra está contada principalmente en tercera persona, por un narrador que ofrece al lector acceso a los pensamientos y sentimientos de distintos personajes.

Sin embargo, los libros IX al XII están narrados por el propio Odiseo en primera persona.

Culture Club/Getty Images De "La Odisea" hay cientos de traducciones que difieren mucho entre ellas.

2. La cuestión homérica

"La Odisea" y otro gran poema épico de la Antigua Grecia, "La Ilíada", se atribuyen tradicionalmente al poeta Homero.

"La Ilíada" transcurre durante las últimas semanas de la guerra de Troya y se centra en Aquiles, el más importante guerrero de los griegos.

Sin embargo, algunos especialistas sostienen que ambos textos no fueron escritos por una sola persona y que podrían haber sido compuestos por varios autores. Este debate es conocido como la cuestión homérica.

"La Odisea" ha sido traducida en numerosas ocasiones. Se cree, por ejemplo, que existen más de 100 traducciones diferentes al inglés.

La traducción más antigua conocida es una versión en latín realizada por Livio Andrónico en el siglo III a.C.

3. De qué se trata

El poema comienza al final de la guerra de Troya, un conflicto de diez años en el que los griegos combatieron contra los habitantes de Troya, en lo que hoy es Turquía.

Odiseo, rey de Ítaca, ha luchado durante toda la guerra y, una vez que los griegos resultan vencedores, emprende el largo viaje de regreso a casa para reunirse con su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco.

Pero las cosas no salen como esperaba.

Durante el trayecto se enfrenta a criaturas mitológicas, desafía a los dioses y pierde a toda su tropa.

Mientras tanto, en Ítaca, Penélope y Telémaco también deben afrontar sus propios desafíos.

Penélope está rodeada de pretendientes que compiten por ocupar el trono de Odiseo.

Cuando finalmente regresa, Odiseo se disfraza de mendigo y logra recuperar a Penélope y su familia al imponerse sobre sus rivales.

PA Media El elenco de "La Odisea" de Nolan está lleno de estrellas; entre ellas, Robert Pattinson, Matt Damon y Anne Hathaway.

4. Más de 12.000 versos

Si pensabas leer "La Odisea" de una sola sentada, quizá tengas que replanteártelo.

El poema está compuesto por más de 12.000 versos y alrededor de 121.000 palabras.

El texto original está dividido en 24 cantos y, dependiendo de la velocidad de lectura, se tarda unas ocho horas en leerlo completo.

Aun así, no es el poema épico más largo jamás escrito.

Ese título le corresponde al Mahabharata, un antiguo texto escrito en sánscrito, cuya versión más extensa supera los 200.000 versos y narra la lucha por el poder entre dos grupos de primos, un conflicto que desemboca en la guerra de Kurukshetra.

5. Cuándo fue escrito

Otro aspecto de la llamada cuestión homérica es que nadie sabe con certeza cuándo ni dónde fue escrito el poema.

Sin embargo, se cree que probablemente fue en la Grecia continental entre los años 850 y 750 a.C.

La historia, no obstante, está ambientada mucho antes, durante la Edad del Bronce tardía, hacia los siglos XIII o XII a.C.

Inicia donde termina "La Ilíada" y relata los diez años posteriores a la caída de Troya.

La historia sigue a Odiseo en su travesía por el mar Egeo y otros mares cercanos hasta llegar a Ítaca, una isla situada frente a la costa noroeste de Grecia.

Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images En el camino a Ítaca, Odiseo se encuentra con seres mitológicos.

6. Hombres, mujeres, dioses y criaturas

En "La Odisea" conocemos a Odiseo, rey de Ítaca, a su esposa, Penélope, y a su hijo, Telémaco.

Pero, como ya hemos visto, en el poema no solo aparecen seres humanos: también intervienen numerosos dioses y criaturas mitológicas.

En aquella época se creía que los dioses y las diosas controlaban lo que sucedía en la vida de las personas y que habitaban un palacio entre las nubes, sobre el monte Olimpo.

En el poema también aparece Poseidón, dios del mar; su hijo, Polifemo, un cíclope; Atenea, diosa de la guerra y de la sabiduría; Hades, dios del inframundo; y Helios, dios del Sol.

Los lectores también se encuentran con varios personajes femeninos memorables, entre ellos la hechicera Circe, que se enamora de Odiseo, y las sirenas, criaturas mitológicas cuyos cautivadores cantos atraen a los marineros hacia un destino fatal.

Incluso aparece un perro: Argos, que reconoce a su amo Odiseo cuando este regresa a Ítaca, a pesar del disfraz que lleva y de todos los años que han pasado.

7. Los conflictos de Odiseo

El poema aborda varios temas.

El viaje de Odiseo muestra cómo la inteligencia puede imponerse a la fuerza física, pero la obra también explora la separación, la lealtad y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo al perseguir un objetivo.

A lo largo de la historia, vemos cómo Odiseo en ocasiones cede a la tentación, aunque nunca pierde de vista su propósito de regresar a casa.

Mientras tanto, en Ítaca, su esposa, Penélope, logra burlar a sus codiciosos pretendientes porque mantiene la esperanza de que su marido vuelva.

Otro tema central es la justicia divina y la relación entre el destino y el libre albedrío.

Dioses como Poseidón, Zeus y Atenea intervienen para ayudar o dificultar el camino de Odiseo y sus hombres.

Sin embargo, el héroe también conserva la capacidad de tomar sus propias decisiones y de influir en su propio destino.

Reuters Anne Hathaway es Penélope en "La Odisea" de Nolan.

8. Las adaptaciones previas

A pesar de ser uno de los relatos más queridos y perdurables de la literatura occidental, solo dos adaptaciones audiovisuales han contado la historia original de "La Odisea".

La primera fue "Ulises" (1954), protagonizada por el célebre actor estadounidense Kirk Douglas.

Ulises es el nombre con el que se conoce a Odiseo en la tradición latina.

Dirigida por Mario Camerini, la película recortó varios episodios de la trama original y amplió la historia de Penélope.

En 1997 se estrenó una miniserie de televisión que primero narraba los acontecimientos de "La Ilíada" y después los de "La Odisea", presentando los hechos de ambas obras en orden cronológico.

Estuvo protagonizada por Armand Assante y Christopher Lee, y fue dirigida por Andrei Konchalovsky.

"La Odisea" también inspiró la comedia musical O Brother, Where Art Thou? ("¿Dónde estás, hermano?", 2000), escrita y dirigida por Joel y Ethan Coen.

La película sigue a Ulysses Everett McGill, interpretado por George Clooney, y dos compañeros de prisión que escapan de una banda en el Misisipi de la década de 1930 con el objetivo de encontrar un tesoro enterrado.

9. "La Odisea" de Nolan

Una nueva adaptación dirigida por Christopher Nolan —el cineasta detrás de The Dark Knight ("El caballero de la noche"), Interstellar ("Interestelar") y Oppenheimer se estrena este 17 de julio de 2026.

El estadounidense Matt Damon (que también aparece en "Interestelar" y Oppenheimer) interpreta a Odiseo.

Para el papel se dejó crecer la barba, ya que Nolan temía que una postiza no resistiera el viento y la lluvia durante el rodaje.

Tom Holland, conocido por interpretar al Hombre Araña, da vida a su hijo, Telémaco; Anne Hathaway, estrella de The Devil Wears Prada ("El diablo viste a la moda"), encarna a Penélope; y Zendaya interpreta a la diosa Atenea.

El reparto estelar también incluye a Robert Pattinson, Charlize Theron y Elliot Page.

Se dice que la película contó con un presupuesto cercano a los US$250 millones y fue filmada en escenarios de Italia, Grecia, Marruecos, Malta, Escocia e Irlanda.

Cuando se estrenó el tráiler, hubo cierta polémica por el uso de acentos estadounidenses y de un diálogo con un tono moderno, que algunos consideran poco compatible con la ambientación de la Antigua Grecia.

BBC

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FUENTE: BBC