Una conversación sobre La Odisea: lo mejor y lo peor de la película de Christopher Nolan que este jueves llegó al cine

Una de las películas más esperadas del año —si no la más esperada— llegó este jueves a las salas de cine. La adaptación de La Odisea de Homero, firmada por el cineasta británico Christopher Nolan , tuvo su estreno luego de meses de anticipación , polémica e incertidumbre sobre cómo lograría o fracasaría en llevar una de las historias fundamentales de la civilización occidental a la pantalla grande.

Con la respuesta ya disponible para el público, los periodistas de El Observador Emanuel Bremermann y Nicolás Tabárez se sentaron a charlar sobre la película, para analizar sus puntos fuertes, sus momentos más flacos, y todo lo que trae este proyecto firmado por uno de los directores de más prestigio del cine actual.

Emanuel Bremermann : ¿Cómo llegamos a esta Odisea? Veníamos de Oppenheimer. Del Oscar a Nolan. Y de un cheque en blanco.

9 rollos, 35 kilos de película y "un aplauso para el operador": lo que se esconde detrás del estreno de La Odisea en 35 mm en Cinemateca

Christopher Nolan con 'La odisea' y el terror de 'Posesión infernal' lideran los estrenos de la cartelera

Nicolás Tabárez: Y de un cheque en blanco, porque después de ganar el Oscar ya está. Básicamente te dicen "hacé lo que quieras". Y si lo pensás bien esta es una historia re Nolan. Esta cosa del protagonista dañado, con un trauma, con una familia que está perdida, que por lo general para él significa matar a la esposa.

EB: Acá es recuperar a la esposa.

NT: Claro, pero está esta cosa del hombre dañado que se embarca en un viaje cósmico, que lo va a transformar, que lo va a cambiar.

EB: Tiene sentido entonces, La Odisea era ideal para Nolan, un texto fundacional para todo lo que él quiere representar en una narración, en el viaje del héroe, el trayecto que tiene que cumplir, ¿no? Y llegó bastante rápido, tres años después de Oppenheimer.

NT: El otro día veíamos los tiempos de la peli. Él la escribe en menos de un año y al año siguiente la filma. Pero es todo muy rápido. Y a la vez hoy es una de las tres personas en el mundo del cine actual, sobre todo pensando en Hollywood y en el público general, que solo con su nombre llena el cine. Ya no queda mucha gente que logre eso. Con Tarantino sigue pasando.

EB: También Almodóvar, tal vez, de este lado del mundo. A mí me costó igual darme cuenta de que Nolan era ese tipo de cineasta que tenía su nombre tan asociado al "evento". Lo entendí realmente luego de Oppenheimer.

NT: Yo creo que con El Origen e Interestelar es cuando se consolida en ese lugar.

EB: Y además mantuvo ese halo de ser el que todavía sigue haciendo, entre comillas, cine de verdad, el que todavía filma películas en la forma en la que las hace, él es quien se opuso a las plataformas, a la inteligencia artificial. Y en ese sentido, se puede decir que era él quien tenía que adaptar de esta forma, a esta escala, con estas dimensiones, La Odisea, ¿no? Porque una de las primeras cosas que entendés cuando entrás al cine a verla es que es realmente una película muy grande.

NT: No sé si era el único que podía hacerlo, pero seguramente no hubiera sido lo que es esta versión. Tiene su marca autoral. Es La Odisea de Nolan, es el que tiene los medios para hacerlo.

EB: Lo que queda claro es que si algo hace esta película, de arranque, es por lo menos ajustar cuentas de parte del cine con Homero, porque sus adaptaciones al cine no relucen demasiado. El antecedente más inmediato que tenemos, al menos en términos de alcance de público, es Troya, de Wolfgang Petersen, de 2004, que fue una película que estuvo muy presente en nuestra generación.

NT: E incluso estuvo muy presente en la previa a esta película.

EB: Pero, claro, una adaptación muy caucásica y muy libre, en realidad. Es una película que tiene cierto encanto, y tiene también sus pecados al ser dosmilera a más no poder.

NT: Sí, y al ser una película muy caucásica, como decías, terminó siendo tomada en los últimos tiempos como bandera de un público de derecha, que toma a la versión de Nolan como demasiado woke, que atacó a las decisiones de casting por no representar lo que serían las personas en esa época. Bueno, probablemente Brad Pitt y Eric Bana tampoco que representaran a las personas de la época, pero bueno, con hombres blancos al parecer está bien.

EB: En ese esquema, nos podemos preguntar si ese "sabotaje" que se hizo desde las redes, sobre todo por parte de usuarios de X, efectivamente le va a pegar en taquilla. Siento que no, que está todo el ecosistema del cine predispuesto a que sea la película más vista del año.

NT: Y si no es la más taquillera va a ser una de las tres o cinco. Pero sí, va a ocupar buena parte del discurso cultural a partir de esta semana.

EB: Volviendo a la película en sí, retomo esa idea de que si algo hace esta Odisea es llenar un agujero, un espacio vacío, y darle a esta historia milenaria un lugar pesado dentro del cine. La Ilíada en algún sentido lo tenía, pero la Odisea , salvo algunos intentos en el cine péplum, no. Faltaba la versión cinematográfica de nuestra era. Y es una historia extremadamente cinematográfica.

NT: Sí, es un poco la historia madre, entre comillas, ¿no? Un montón de historias que incluso hoy están muy presentes son hijas de la Odisea.

EB: De todas formas, en la previa había también espacio para el miedo o las preocupaciones. A mí me preocupaba particularmente que esa predisposición que tiene Nolan a ser por momentos extremadamente frío y robótico, por momentos, extremadamente cursi, esa contradicción que tiene su cine, influyera en el resultado final. Porque, además, esta historia se caracteriza por tener protagonistas bastante ambiguos. El propio Odiseo lo es.

NT: Claro, Odiseo tiene momentos en que es un hijo de puta, tiene momentos de manipulación y momentos donde es bastante brusco en la forma que tiene de lograr sus objetivos, más allá que también tiene momentos heroicos. La película introduce algunos cambios con este héroe y lo hace más heroico en el sentido más tradicional. Acá él es una figura que todo el tiempo dice que su intención es desafiar lo que los dioses tienen previsto para los humanos.

EB: Los dioses están muy presentes en la palabra. Están siendo mencionados todo el tiempo. Se habla de la ley de Zeus, se habla de Poseidón, se habla de Atenea, se habla de Hades. Pero en su manifestación física, Nolan decide dejarlos afuera y es uno de los cambios importantes. En su Odisea se manifiestan en rayos, en tormentas, con la excepción de Atenea, que sabíamos que iba a ser interpretada por Zendaya, pero que aparece mucho menos de lo que imaginé.

NT: Ahí también aparece otra preocupación de la previa: me va a querer explicar todo, me va a querer bajar todo a tierra, me va a querer sacar este componente mitológico. Pero la verdad es que no. Porque hay cíclopes, hay gigantes, hay entidades sobrenaturales que están ahí, que forman parte de ese mundo y nadie se lo cuestiona. Y funcionan bien dentro de esta versión.

EB: Y le sirven como pequeñas set pieces de acción muy impresionantes.

NT: Después hay otras que son asuntos entre humanos que también funcionan muy bien. Y me parece que de alguna forma lo que sí baja un poco a tierra, y de una forma que para mí también tiene sentido, es esto de los dioses. Si uno lo piensa, los dioses griegos son como manifestaciones que esa cultura le puso a fenómenos del mundo que no podía explicar. ¿Por qué cae un rayo? Es Zeus. ¿Por qué el barco se me hunde? Porque Poseidón está enojado conmigo. Entonces, a los dioses no lo estamos viendo, pero son manifestaciones de ciertos aspectos de la naturaleza o de nosotros mismos, de la humanidad.

EB: De todas formas, como vos decías, sí está presente lo sobrenatural, e incluso para mí una de las escenas más potentes es cuando visitan a los muertos en el Hades, que es el canto 11 de la Odisea. Es una escena filmada en unos escenarios impresionantes, volcánicos, en Islandia, una de esas escenas que seguro en IMAX ganan una potencia todavía mayor. Esa determinación de Nolan por filmar en locaciones reales es valiosa. Hoy hace una diferencia enorme. Y luego está otro de los "códigos Nolan" que es el montaje, en este caso, para nosotros, al comienzo es algo precipitado, ¿no? Muchos planos, muy breves.

NT: Me dio miedo. Al principio dije, ¿toda la película va a ser así? Qué complejo. Luego se estabiliza.

EB: ¿A qué responde esa decisión? ¿A capturar la atención rápidamente en el comienzo?

NT: No sé a qué responde. Hay una cuestión hasta técnica, en realidad, que es que las películas en IMAX no pueden durar más de tres horas porque los proyectores no resisten.

EB: Y en términos estructurales, la película tiene ese clásico giro temporal nolaniano de comenzar por el final, y luego dar un largo rodeo hasta llegar allí. Empezamos con Telemaco y Penélope con todos sus pretendientes, como en el texto original de la Odisea, y luego vamos con Odiseo a la isla de Calipso, donde él permanece siete años antes de volver a Ítaca, y donde él empieza a recordar quién es. Allí hay otro cambio en la adaptación, porque originalmente él se lo cuenta a los Feacios, un pueblo que lo recibe luego de abandonar a Calipso, y es una de las tantas simplificaciones que la película hace, creo, de forma inteligente. Y después, el elenco está muy bien, ¿no? Teníamos miedo, por ejemplo, con Tom Holland.

NT: La verdad es que fue una gran sorpresa porque por primera vez lo puedo ver como un adulto, que es lo que es, más allá que tiene ese aire más juvenil. Es un héroe joven que está aprendiendo, que es medio torpe, está medio verde, pero a Holland le sale muy bien y está a la altura de las circunstancias. Después bueno, Anne Hathaway como Penélope también es un personaje que tiene algunos cambios para que tenga un poco más de agencia, algo por ahí más acorde a la sensibilidad de esta época.

EB: En esa búsqueda de traerla más al presente, y no a ella solamente, sino a toda la historia, creo que es la que termina diciendo cosas que, para mí, hacen un poco de ruido en el contexto de la película. Por ejemplo, que se muestre horrorizada ante determinadas situaciones que en ese mundo en el que vive, de dioses y héroes, no debería horrorizarla. Algunos sacrificios, cosas que tienen más que ver con la religión que por ahí suscitan en ella reacciones curiosas. De todos modos, Anne Hathaway hace un gran trabajo como Penélope. Es un personaje más combativo que el original, y no solo con los pretendientes, sino con su propio hijo, Telémaco. Es mucho menos sumisa que la Penélope de Homero. Después, Robert Pattinson es un gran villano. Cobarde, aprovechado. Un villano que, por otro lado, en el marco de los agregados, tiene una "historia de origen" vinculada a la guerra de Troya, que no está en la original.

NT: Es una forma de importe más lo que le está sucediendo. Y después Matt Damon, como Odiseo, para mí marca todas las casillas, porque cuando tiene que ser héroe de acción lo es, cuando tiene que ser un tipo más cerebral, también. Muchas veces es hasta medio engañoso, o "malo", también, con sus propios marinos y soldados.

EB: Como nota al pie podríamos hablar de las dos polémicas previas: la de de Elliot Page y la de Lupita Nyong'o.

NT: El personaje de Elliot Page, Sinón, viene más de la Eneida y de otras historias vinculadas a esta gran saga que es el ciclo troyano.

EB: Se rumoreaba que su personaje era Aquiles, y eso despertó indignación. Pero no hay Aquiles en la película y es una decisión, por otro lado, inteligente. Es un personaje demasiado pesado.

NT: Creo que el personaje de Sinón es un personaje bastante pequeño, que cumple también con momentos de peso emotivo, porque es una representación del pasado de Odiseo.

EB: Y de Ítaca, de ese exilio.

NT: Exacto, el vínculo con su tierra. Y en el caso de Lupita Nyong'o, es un personaje muy lateral, más pequeño. Cumple con ese rol doble como Helena y Clitemnestra.

EB: Si tenemos que repasar, entonces, algunos puntos flacos de la película, podemos mencionar quizás el montaje al principio, que resulta un poco abrumador, pero que después se mueve de una forma fluida.

NT: Y que creo que tiene que ver un poco con la limitación técnica que mencionábamos, que lo obligó a resumir mucha cosa y a compartir toda esa información que te va tirando al principio; después queda espacio para que se vayan rellenando esos huecos, que es una característica de Nolan.

EB: En ese sentido, me parece que es una de las películas más accesibles de Nolan, en términos de cómo se ordenan las piezas en el puzle.

NT: Incluso a pesar de su duración, también es muy accesible por cómo está contada, se va volando y visualmente es muy accesible también, porque el impacto es continuo. La música de Ludwig Göransson, que investigó y construyó instrumentos tradicionales griegos, también está muy presente y es muy interesante. Tiene una cosa media electrónica, con un pulso detrás, que está buenísimo. Y después, la película, más allá de lo visual, tiene secuencias muy fuertes de batalla, e incluso toda la secuencia de Circe.

EB: Es de las mejores de la película, de las más aterradora. Es de las mejores junto a las que tienen relación con la guerra de Troya. Porque ahí entra el componente trágico que tiene esa guerra para todos, incluso para los aqueos, para los griegos, la tragedia que representa haber ganado. Odiseo carga con esa cruz de ser el responsable de todo lo que vino después, de esa carnicería, de todo lo que generó Troya.

NT: Incluso la podés conectar con Oppenheimer en ese sentido, la podés conectar con otras películas anteriores de Nolan con esa idea que podés conectar a su vez con el mundo contemporáneo, con cosas que han pasado en los últimos tiempos. Esa sensación está en La Odisea: es el fin de una era, el fin de un mundo dorado que se termina, va a venir otra cosa, no sabemos muy bien qué va a pasar.

EB: Está esa sombra ominosa. Incluso esa idea de que el enemigo del que nos estábamos preparando para enfrentar y del que teníamos que resguardarnos somos, al final, nosotros mismos y nuestro pasado. Ahora, la pregunta: ¿La Odisea es de lo mejor de Nolan?

NT: Creo que sí.

EB: Está ranqueando alto. Para empezar, porque posiblemente sea la más ambiciosa de sus películas, que eso no necesariamente es un valor, pero acá está bien llevado a cabo. Es una ambición que no se comió la película.

NT: Claro, no se lo comió el personaje. Creo que anda por ahí arriba con Oppenheimer, El caballero de la noche, Dunkerque también.

EB: Hay que ver qué pasa con esta película a nivel comercial y cómo envejece, y después qué repercusión tiene para más adelante en las temporadas de premios, en las que estará muy presente.

NT: Tiene casi firmada la nominación a Mejor Película, Mejor Director, y todos los rubros técnicos habidos y por haber.

EB: Y no hablamos, pero gran fotografía de Hoyte Van Hoytema, habitual colaborador de Nolan, con quien empezó a trabajar luego de Tenet. De hecho, hay como un antes y un después para Nolan tras esa película, ¿no?

NT: Creo que hasta el palo relativo que se dio con esa película lo transformó. Luego vino su llegada a Universal, Openheimer, el Oscar. Tenet también enfrentó el contexto de la pandemia, una situación poco favorable.

EB: Y era mala también.

NT: Y era mala. Ahí sí se lo comió un poco el personaje.

EB: No se entendía. Pero aprendió, porque la simplificación de la que hablamos también le llegó. Oppenheimer era una película aparentemente más compleja que esta, pero también era una película simple. Y esto es una película muy simple. Es un tipo que quiere volver a la casa después de pelear 10 años en una guerra. Y podemos decir que el viaje es exitoso.

NT: Sí, cumplió. El viaje cumple.