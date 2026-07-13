El camino de Homero: las películas que preparan el terreno de La Odisea de Nolan (la Troya de Brad Pitt, incluida)

A Odiseo le costó veinte años llegar a Ítaca, pero La Odisea está a apenas dos días de atracar en cines de todo el mundo. De hecho, los rollos de la película llegaron ya el pasado viernes a la Cinemateca Uruguaya, que la estrenará en 35 mm a partir de este jueves y que será una de las pocas instituciones que tendrán esa posibilidad en el mundo.

La película de Christopher Nolan es una de las más esperadas del año y las expectativas de su adaptación del clásico universal son ambiguas: de un lado se encuentran los entusiastas por ver a la obra de Homero cobrar vida en el formato más innovador que existe actualmente en términos cinematográficos, y por el otro están aquellos que rechazan los cambios implementados que afectan el "rigor histórico" del proyecto, y que han suscitado ciertas polémicas.

La Odisea tiene a Matt Damon en el papel de Odiseo o Ulises, el héroe griego que emprende un largo retorno a su isla de Ítaca tras la guerra de Troya, pero no será la primera adaptación de ese texto homérico al cine. Sin embargo, Odisea es de los episodios del ciclo troyano que menos espacio tuvieron en pantalla grande, en detrimento de otros que tienen a nombres como Aquiles, Agamenón o Helena mucho más en el centro.

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En ese sentido, el camino hasta la película de Nolan es largo y sinuoso. Está repleto de películas experimentales, más comerciales, exitosas o que fracasaron. A continuación, alguno de los títulos más importantes que se hicieron eco con mayor o menor libertad de los textos homéricos.

Prólogo: la guerra de Troya

Helena de Troya (1956)

Una superproducción de la época dorada de Hollywood dirigida por Robert Wise, y enmarcada en ese subgénero propio de la era de los grandes estudios estadounidenses llamado péplum, también conocido como "cine de romanos y griegos" o "de espadas y sandalias". Aunque los efectos envejecieron y se tomas numerosas licencias respecto a la Ilíada, se enfoca mucho en el punto de vista troyano, especialmente del personaje del título durante su estadía en la casa de Príamo, cuyo secuestro por parte de Paris motiva la mayor guerra de la era de Bronce.

Las troyanas (1971)

Protagonizada por leyendas del cine como Katharine Hepburn, Vanessa Redgrave e Irene Papas, no se centra tanto en las batallas, sino en el drama y el sufrimiento de las mujeres de Troya justo después de que la ciudad cae y es saqueada. Es una obra maestra antibélica y adapta la tragedia homónima de Eurípides.

Troya (2004)

La gran película homérica de esta época, antes de la llegada de La Odisea de Nolan. El propio cineasta inglés había estado involucrado en su dirección originalmente, pero al final esa tarea fue a parar a manos del alemán Wolfgang Petersen, que delineó un blockbuster poco fiel y ceñido en extremo a los cánones blanquísimos de Hollywood, pero que tiene mucho encanto y aprecio por parte de sus congéneres. Su elenco está repleto de nombres de peso: Brad Pitt es Aquiles, Eric Bana es Héctor, Diane Kruger es Helena, Orlando Bloom es Paris y la lista sigue.

La vuelta a Ítaca en el cine

Ulises (1954)

Producida por el mítico Dino de Laurentiis y dirigida por los italianos Mario Camerini y Mario Bava, es otro de los grandes clásicos del péplum. Kirk Douglas interpreta a un Ulises, mientras que Silvana Mangano hace el doble papel de Penélope y la maga Circe. Fue la película más taquillera de Italia en el año de su estreno, y fuera de fronteras fue bastante exitosa, pero en términos de fidelidad a las bases homéricas deja un poco que desear, ya que elimina varios momentos cruciales de la historia original.

La Odisea (1997)

Dirigida por Andrei Konchalovsky y producida por Francis Ford Coppola, esta obra pensada originalmente en dos partes y para emitir en televisión es, hasta el día de hoy, el referente más fiel del texto de Homero en la pantalla. Empleó los efectos especiales de la mítica compañía de Jim Henson (creador de Los Muppets) y cosechó varios premios, entre ellos un Emmy y una nominación a los Globos de Oro.

The Return (2024)

Una de las versiones más recientes de la vuelta a casa de Ulises. Está dirigida por Uberto Pasolini y protagonizada por Ralph Fiennes (Ulises) y Juliette Binoche (Penélope). Es una mirada mucho más cruda, realista y psicológica que deja de lado los monstruos para enfocarse en el trauma de la guerra, el desgaste físico del héroe y lo que ocurre exactamente cuando regresa a Ítaca roto tras 20 años.

Las reescrituras de la Odisea

Nostos: El regreso (1989)

Esta es una película independiente italiana, dirigida por Franco Piavoli, que convierte La Odisea en un viaje puramente visual y sensorial, desprovisto de diálogos. Su título, Nostos, evoca directamente al sentimiento de añoranza y a la relación del hombre con la naturaleza y el mar, y mantiene la clave lírica de la obra.

La mirada de Ulises (1995)

Dirigida por Theo Angelopoulos, es una adaptación de corte más experimental donde el viaje de regreso no es a través de islas mitológicas, sino a través de las ruinas de los Balcanes en guerra a finales del siglo XX. El protagonista (Harvey Keitel) es un cineasta que busca tres rollos de película perdidos, en un viaje que imita la estructura homérica, en otra reescritura del clásico literario.

O Brother, Where Art Thou? (2000)

Los hermanos Coen llevan la trama homérica a la era de la Gran Depresión en el sur de EEUU en una historia que tiene a George Clooney como "Ulysses" Everett McGill, un prisionero que escapa de trabajos forzados para volver a casa con su esposa Penny. En el camino se cruzan con un vendedor de biblias tuerto (el Cíclope), mujeres lavando ropa en un río (las sirenas) y un gobernador corrupto (Poseidón).