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Carve Deportiva desvinculó a Wilson Méndez: el mensaje del periodista partidario de Peñarol

El periodista Wilson Méndez fue desvinculado de Carve Deportiva, y se cerró su ciclo en la emisora después de 14 años

13 de julio de 2026 15:39 hs
Wilson Méndez
Wilson Méndez

El periodista deportivo Wilson Méndez, uno de los referentes de la cobertura de Peñarol en la emisora Carve Deportiva, anunció este lunes a través de sus redes sociales que fue despedido y se cerró así su etapa en la 1010 AM después de 14 años en ese medio.

Méndez estaba a cargo de la cobertura del club aurinegro (del que es hincha reconocido) en la radio, donde era parte del ciclo Grandes de verdad (enfocado en la actualidad carbonera y en la de Nacional), así como columnista habitual en otros programas como Minuto 1.

"Fui despedido de Carve Deportiva", escribió Méndez en su cuenta de X. El periodista de Peñarol reconoció y agradeció a su colega Enrique Hanania, por ser quien lo llevó a la emisora en 2012.

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"A todos los compañeros que tuve, no pude despedirme de la gente pero gracias por estar. Arriba Peñarol y le seguiremos peleando", agregó el periodista.

Méndez es también conductor del programa de streaming partidario Oro y Carbón, y parte del ciclo de streaming Doping Positivo.

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