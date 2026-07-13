Carve Deportiva desvinculó a Wilson Méndez: el mensaje del periodista partidario de Peñarol

El periodista deportivo Wilson Méndez, uno de los referentes de la cobertura de Peñarol en la emisora Carve Deportiva, anunció este lunes a través de sus redes sociales que fue despedido y se cerró así su etapa en la 1010 AM después de 14 años en ese medio.

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Méndez estaba a cargo de la cobertura del club aurinegro (del que es hincha reconocido) en la radio, donde era parte del ciclo Grandes de verdad (enfocado en la actualidad carbonera y en la de Nacional), así como columnista habitual en otros programas como Minuto 1.

"Fui despedido de Carve Deportiva", escribió Méndez en su cuenta de X. El periodista de Peñarol reconoció y agradeció a su colega Enrique Hanania, por ser quien lo llevó a la emisora en 2012.

"A todos los compañeros que tuve, no pude despedirme de la gente pero gracias por estar. Arriba Peñarol y le seguiremos peleando", agregó el periodista.