"Fue un acto de censura": Wilson Méndez fue despedido de Radio Uruguay

El periodista deportivo Wilson Méndez fue despedido por Radio Uruguay (1050 AM y 94.7 FM, parte de los medios públicos englobados dentro del Secan), donde se desempeñaba como parte del equipo del programa Vamos que vamos, así como de las transmisiones de fútbol de la emisora.

Consultado por El Observador, Méndez confirmó la noticia y contó que la emisora le informó de su desvinculación a comienzos de la semana pasada, por lo que el periodista partidario, identificado con Peñarol, ya no formó parte de la cobertura del partido entre el equipo carbonero y Colón por la Copa AUF Uruguay del pasado jueves 8 de setiembre.

Méndez escribió este miércoles en su cuenta de Twitter: "Muchas gracias a todos por el apoyo, solo quiero puntualizar que Fabian Bertolini (conductor de Vamos que vamos) hizo lo posible para que yo pudiese seguir trabajando. Las autoridades de Radio Uruguay no me informaron las razones por las cuales me dejan sin laburo (yo me las imagino)".

El periodista dijo a El Observador que la decisión de la emisora le fue comunicada por Bertolini, y que le informó que era una directiva directa del medio. "Yo quiero destacar que él conversó para que esto no pasara, y fue una sorpresa también para él cuando se lo dijeron. Pero quedó entre la espada y la pared, y tiene que defender también el trabajo del resto de los compañeros, porque él está al frente de todo un equipo".

"No me dijeron por qué tomaron la decisión, yo me imagino que pueden haber tenido que ver algunos tuits míos, pero nadie me dijo nada, entonces no lo sé. Pero no creo que haya sido solo por tuitear algo, creo que hay presiones de algún club, no tengo pruebas en este caso, pero es algo que acá pasa mucho, que los equipos presionan para que determinados periodistas no trabajen, me consta".

Méndez escribió también en Twitter: "seguiré luchando por lo que pienso, como hacen muchos compañeros a los que les importa Peñarol. A los que censuran: sigan con miedo, son cobardes".

Consultado por esa frase, el periodista afirmó: "Lo tomo como un acto de censura. Y es una lástima, porque son los medios públicos".