Los equipos probables de Nacional y Peñarol con caras nuevas, que probaron los técnicos para el clásico del Torneo Apertura

Nacional y Peñarol, los dos grandes clubes del fútbol uruguayo, están a pocas horas de disputar en la tardecita de este domingo desde la hora 19.30 en el Gran Parque Central por la fecha 4 del Torneo Clausura, la edición de un nuevo clásico.

Tanto aurinegros como tricolores esperaron hasta la hora 14 en punto de esta misma jornada, para dar a conocer sus respectivas listas de convocados para lo que será la fiesta mayor del certamen en juego.

En ambas listas existen nombres y ausencias que de alguna forma pueden sorprender.

Tanto Jadson Viera en Nacional, como Diego Aguirre en Peñarol, realizaron variantes de último momento en sus respectivos equipos titulares, según pudo saber Referí.

Ambos técnicos, como suele suceder, no confirmaron nada previo al partido en las conferencias de prensa que brindaron entre jueves y viernes.

Nacional, por lo que pudo saber Referí, probó a Rodrigo Martínez como titular en lugar del recién llegado Mauricio Vera, quien tiene un perfil más defensivo.

El equipo que probó a última hora Jadson Viera fue con Luis Mejía; Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, L. Rodríguez; Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez, Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera.

Por su parte, Diego Aguirre también sorprendió con cambios de último momento que habrá que ver si se confirman.

El técnico de Peñarol sacó a Maximiliano Olivera -quien hace más de un mes que no juega- del lateral izquierdo y colocó a Diego Laxalt, en tanto que es más que probable que el Indio Fernández, reciente contratación, comience con los titulares en su primer clásico.

El equipo que probó a última hora Aguirre fue con Washington Aguerre; Emiliano Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira, Diego Laxalt; Jesús Trindade, Eric Remedi, Roberto Fernández; Leonardo Fernández; Gastón Togni y Matías Arezo.